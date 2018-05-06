遭富二代玩弄感情 女子自學法律不惜一切「告死他」

2018-05-06 14:44 世界日報 中國新聞組／北京6日電



江蘇揚州一名外表亮麗的女子王燕茹，因遭「官二代」黃宇玩弄感情7年，毅然辭去銀行工作，自學法律蒐集證據，目的就是向政府舉報黃宇一家的所有財產。王燕茹自比「甄嬛」，更不惜一切要「告死他」。圖片來源/StockSnap.io 分享 facebook 江蘇揚州一名外表亮麗的女子王燕茹，因遭「官二代」黃宇玩弄感情7年，毅然辭去銀行工作，自學法律蒐集證據，目的就是向政府舉報黃宇一家的所有財產。王燕茹自比「甄嬛」，更不惜一切要「告死他」。

紅星新聞報導，33歲的王燕茹是揚州一銀行信貸科員工，從小家境不錯、外貌娟好。2010年認識了36歲的黃宇。黃宇是揚州市資源交易中心政府採購科科長，黃宇的父親黃道龍（65歲），是揚州市國資委前主任。

她一開始認為黃宇很老實，又是個公務員，所以放心交往；怎會想到在2015年，王燕茹發現他出軌，更當場捉到他和其他女生上賓館開房。王燕茹原定去年10月與黃宇結婚，這時才發現黃宇早就跟另一名外地女子結婚，她頓時間從天堂掉到地獄，也決心走上「復仇之路」。

報導指出，王燕茹辭去銀行的工作，自學法律、搜集證據，在各部門、微博實名舉報。黃家曾表示不怕揚州媒體報導，結果王燕茹奔走南京、北京、省紀委，讓事件保持熱度，引起當局注意。她的微博頭像選用了《後宮甄嬛傳》的「甄嬛」，她寫道：「我不認為是復仇，作為新時代的女性，我選擇了絕地反擊。」

「我把最黃金的7年給了他，我再也回不去了，這是無法彌補的傷害。」黃燕茹更展示黃宇打她的照片紀錄，舉報兩父子後遭黃宇毆打，手腳均布滿瘀傷，她寫道：「當時因為黃道龍父子還沒被抓，他兒子打我後，邗江分局不予處理書......我希望揚州邗江分局對於我8個月在南京告狀的事，給一個合情合理的說法，畢竟是存在人情案在裡面的，是哪位警察大人辦理的？」

揚州市紀委監察委微信「清風揚州」日前發出消息：「揚州市政府國有資產監督管理委員會原主任黃道龍涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受紀律審查和監察調查。」現在，王燕茹在等最後的處理結果。