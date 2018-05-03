西湖、兵馬俑靠邊站！重慶「洪崖洞」爆款成網紅

2018-05-03 08:34 世界日報 中國新聞組╱整理



重慶洪崖洞在《2018五一出行趨勢報告》擠下杭州西湖、西安兵馬俑，成為近兩年成了網紅景點。圖／擷自每日經濟新聞 分享 facebook

重慶洪崖洞近兩年成了網紅景點，不僅在平日吸引許多遊客前來拍照、發朋友圈，在剛過去的五一小長假期間，每天遊客人次更衝破4.5萬，在《2018五一出行趨勢報告》擠下杭州西湖、西安兵馬俑等熱門景點，登上僅次於北京故宮的全中國第二名熱門景區，這個4A級景區迅速吸粉的祕訣何在？

為何紅？動畫場景 傳上抖音

每日經濟新聞報導，洪崖洞景區自2006年9月開始運營。2014年，有日本網友發帖稱，這裡像極了動畫《千與千尋》（又譯神隱少女）裡的場景，至今這一說法仍在流傳。另一方面，隨著近年來短視頻大火，越來越多人在打卡觀光時不僅要拍照、發朋友圈或微博，還會拍上一段小視頻。

洪崖洞突然成爆款，是因為抖音視頻3月底開始出現不少關於洪崖洞的內容，還有關於洪崖洞遊記的文章也在網上火起來，讓全民更加關注這個以前從未上過熱門榜的景區。

五一小長假期間，重慶洪崖洞又紅了好幾番，日遊客人次達到4.5萬，面對不斷湧來的遊客，景區不得不採取限流措施。有遊客感嘆，不僅打車要等哭，連網路都擠到沒信號，真是一個來了就走不脫的地方。就連本地人都被嚇壞，直呼幾十年來沒遇過。

太火紅！控流保安 將收門票

然而，這樣的網紅景點，很快要開始收費了！原因就是——人多到「爆」！

4月23日，一份《關於洪崖洞景區試行門票控流的會議通知》在網上流傳。報導指出，《通知》稱，鑑於目前洪崖洞景區已成為全國網紅景區，是遊客到重慶旅遊必到的「打卡」地點，導致遊客人數猛增，景區管理壓力加大。所以打算採取門票控流的方式來確保安全，落款單位「重慶小天鵝物業管理有限公司」，即洪崖洞景點管理辦公室。

據報導，自2006年9月正式營業後，洪崖洞對外一直保持免費開放，此次有意收取門票的背後邏輯也令不少當地市民表示「看不懂」。

小天鵝集團總裁何永智對此表示，「公司確實打算對洪崖洞景區收取門票，收取的目的則是為了控流」。

「作為全國知名的網紅景點，現在每到節假日，洪崖洞景區都在超負荷運轉，人流量越來越大，一天接待量最多達到了8萬餘人，但景區承載量有限，根據相關規定，我們景區一天最多只能接待5萬多人次，每小時接待量不能超過8750人次，人流密度太大，給景區的經營管理和安全運營，帶來了非常大的壓力。」何永智說。

據《通知》顯示，該景區計畫在國家法定節假日收取門票。「一年算下來只有20多天收門票，價格也不會超過一張20元。」何永智表示，目前有關收費的方案還在向商戶徵詢意見，最終結果也還需要政府部門同意。「 如果方案得到了各方同意，門票收入將全部投資用於景區的升級打造。」

設計者：沒想過會這麼火

「從開始設計洪崖洞，我的面前就只剩下兩條路可以走，一條是死路，一條就是流芳百世。」陪伴著這個帶有濃郁巴渝風的商業體走過十餘年歲月的重慶小天鵝集團總裁何永智，首度揭開洪崖洞背後的故事。

澎湃新聞報導，說起洪崖洞的由來，「它就是我當年的『任性』之作，我就是把我對這座城市的『任性』的愛，全部融入到洪崖洞之中。」何永智說。「我還記得小時候，我最喜歡和夥伴們穿梭在重慶的小巷子裡玩鬧，那時，長長的石梯，一個接一個的吊腳樓，承載著我們最快樂的童年生活。」

但隨著城市發展，何永智突然發現吊腳樓漸漸不見了。於是，當聽說渝中區政府要打造洪崖洞時，何永智立馬參與競標，並將洪崖洞鎖定在了巴渝風情的吊腳樓之上。「現在想想，當年我能贏得競標，也許就是我的這份『任性』博得了專家們的肯定吧。」

進入了建設環節後，何永智發現，困難才剛剛開始，她幾乎跑遍了全世界去尋找同樣地形的建築參考。「我想建吊腳樓，但是我很清楚，因為重慶的酸雨，以及未來防火的需求，絕對不能用木頭。可是，離開了木頭的吊腳樓，還叫吊腳樓嗎？」

鍥而不捨地尋找中，何永智來到了山西喬家大院，「在喬家大院裡，我看到了石頭做的花鳥魚虫，心想為什麼不能用石頭做出一根根『木材』，讓它們來建起吊腳樓呢？」

「完工開放的洪崖洞，走過了非常艱難的歲月。」何永智說，為了不讓夢想死掉，她力排眾議，每年都往洪崖洞注資。「我就是相信，洪崖洞總有一天會得到大家的認可。可是，我真的沒想到，它會突然就火了，而且火到了這個程度。」何永智哈哈大笑。

洪崖洞小檔案

重慶洪崖洞位於渝中區滄白路附近，因懸崖下的山洞而得名。2005年，小天鵝集團以具巴渝傳統建築特色的「吊腳樓」風貌為主體，在這裡修建了一座高11層、商業面積5.3萬平方米的巴渝文化傳統建築，由於該項目地處長江、嘉陵江交匯，多年來均作為重慶主城旅遊的城市名片來打造，目前為國家4A級景區。

重慶洪崖洞在《2018五一出行趨勢報告》擠下杭州西湖、西安兵馬俑，成為近兩年成了網紅景點。圖／擷自每日經濟新聞 分享 facebook