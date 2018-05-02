不滿父沾人妻 10歲童偷她500萬珠寶被拘

2018-05-02 15:43 世界日報 特派員 世界日報 特派員 李春 ╱香港2日電



香港周一發生一起巨額首飾失竊奇案，涉案首飾約值500萬港元(約64萬美元)，警方重案組接手調查，拘捕疑犯為10歲和12歲女童。

一名李姓女子星期一晚報警，指在黃大仙區九龍公屋一位陳姓男性友人家暫住，在住所中遺失約值500萬港元的首飾，因案值巨大，警方接報後派黃大仙警區重案組調查。

消息稱，遇竊女受害人任職銀行，為有夫之婦。鄰居指其相貌娟好，衣著光鮮。她本人稱與任職髮型師的男性友人相識17年，今年1月搬入其寓所暫住，但否認與髮型師是同居男女關係。

據悉，髮型師今年30歲，已婚離，育有10歲女兒。39歲女受害人今年初與丈夫感情亮紅燈，陳男疑為幫助李姓女容許今年1月搬入上址暫住，惟因而遭到其女兒不滿。

女受害人搬入後，與男髮型師的女兒不和，經常爭吵，她三個月間先後發現三件合共約值500萬港元的首飾不翼而飛，包括兩條鑽石鍊與一只手環。她懷疑是男性友人的10歲女兒偷走，於是報警。

警方調查，男性友人的10歲女兒聲稱不喜歡女受害人，先說將首飾扔出窗外，其後改口稱將首飾交給同學，但她12歲同學聲稱並無此事，警方已於同學家中搜索，但未能起回失物。

在港滿10歲犯案 須負刑責

香港新聞組╱香港2日電

黃大仙下邨報失總值500萬港元(約64萬美元)鑽飾案，兩名10歲及12的女童涉案被警方拘捕。大律師陸偉雄指，根據《少年犯條例》，不足10歲的兒童無須負刑事責任，但若案中兩名女童均已滿10歲，警方又有充足證據，理論上可以涉嫌盜竊將兩人拘捕甚至檢控，再交由少年法庭審理。

須證「具分辨是非能力」才可定罪

文匯報報導，陸偉雄表示，香港一向寬待兒童，法例對兒童有一定保障，警方須有充分證據證明涉案兒童是「惡意或不誠實」地盜走鑽飾，並意圖永久剝奪物主對財物的擁有權，才有可能作出檢控，否則最多只是警司警誡了事。

他說，法例另對10歲至14歲的少年有另一重保障，控方須額外證明被控少年有「分辨是非的能力」，即是要證明他或她知道有關犯罪行為才可判定有罪。

同時，警方向未成年者錄口供時亦有嚴格規定，必須有監護人或社工在場，以保障未成年疑犯的權益。

據報導，根據現行法例，盜竊罪最高可被判監10年、留有案底，但10歲至16歲少年若被檢控，會在少年法庭受審，一旦罪成可能被判感化或入住男童院或女童院。

倘警方最終決定不對女童作刑事檢控，而鑽飾又無法尋回，陸偉雄說，鑽飾的擁有者仍可向女童提出民事索償，惟一般來說，賠償的責任會落在女童監護人，即是女童的父親身上。