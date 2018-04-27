四歲童手臂突冒奇異「肉圈」 竟是橡皮筋嵌入手臂

2018-04-27 14:15 聯合新聞網 綜合報導



大陸安徽臨泉一名4歲女童，半年前手臂突然冒出一圈突起的肉環，多次求醫打點滴後仍不見好轉，最後問題惡化到女童手臂無法抬起、手指無法伸直，浙大兒院為女童照了X光後，發現竟是一條「橡皮筋」嵌入女童手臂，骨科醫師立即安排手術將橡皮筋取出，女童狀況終於解決。

根據《新浪網》報導，安徽一名女童父母長期外出打工，由祖父母代為照料撫養。半年前祖父母發現女童右手臂突然冒起一圈突出的肉圈，帶著女童四處求醫仍無從得知問題何在，只能打消炎點滴才能讓女童紅腫發炎、疼痛不適的狀況稍微緩解。

女童手臂冒出一圈肉圈，檢查後發現是橡皮筋嵌入手臂內。圖／取自 《新浪網》 分享 facebook

直到春節期間，女童父母返家過年時才發現女童手臂上的「怪東西」，女童病情也惡化到手臂無法抬起、手指無法伸直、手臂動不了，心急如焚的父母著急得帶著女童尋求醫療協助，然而許多醫師無法判定病狀，有醫師認為是骨髓炎，也有人認為是陳舊性骨折，但治療後仍未見好轉。

浙大兒院副主任葉文松告訴家長「圓環很可能是橡皮筋」，起出女童父母無法相信，照了X光後才確定是一條橡皮筋嵌入女童手臂內，確診後骨科醫師立刻安排手術將橡皮筋取出，女童手臂才恢復原狀。

葉文松表示橡皮筋嵌入過久，可能有損害到女童神經，若再拖更久恐怕需要截肢，他表示自己從前也曾遇過另名3歲幼童，橡皮筋也嵌入手腕裡面。女童父母猜測可能是女童頑皮手上戴著橡皮筋，而冬天多穿長袖、毛衣，小孩又肉肉的，導致橡皮筋被埋入肉的夾層裡也沒被發現。

另外遵義醫學院曾在醫學期刊上刊登一個案例，一名3歲幼童脖子上無故出現一圈頸部環形，最後頸部紅腫、頭昏頭痛、呼吸困難，檢查後發現也是橡皮筋繞在脖子上。

醫師表示，被橡皮筋嵌入的機會較小，但常遇到新生兒被頭髮、襪子線頭纏繞而受傷，由於新生兒不會表達，手部與腿部又都肉肉的，卡進去難以發現。葉文松提醒家長應禁止嬰幼兒玩橡皮筋，也應盡量避免手臂戴飾品。