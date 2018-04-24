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男誆「試車」直接騎走機車 賣家打開錢袋傻眼了

2018-04-24 14:47聯合新聞網 綜合報導

王男在腰包內放入一疊紙鈔，紙鈔僅有第一張為真鈔，其餘皆為冥紙。圖／取自《網易》
王男在腰包內放入一疊紙鈔，紙鈔僅有第一張為真鈔，其餘皆為冥紙。圖／取自《網易》
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大陸陝西一名摩托車賣家遭無良買家誆騙，買家將裝滿錢的腰包交由賣家保管，以試車為由騎車揚長而去，賣家查覺不對勁，打開腰包發現整疊紙鈔只有第一張是真的人民幣，其餘全為冥紙。警方循線終於找到竊車賊，賣家也得到人民幣兩萬元（約台幣94000元）的退贓賠償款。

根據《網易》報導，陝西一名龐姓男子在2015年花費人民幣35000元（約台幣16萬）購買了一輛原裝進口的雅馬哈公路賽摩托車，然而買回來後機車無法辦理牌照，因此決定上網脫手。幾天後一名王姓男子與他聯繫，兩人在泰州見面，當天王男攜帶一個裝滿紙鈔的腰包前來赴約。

之後王男以「試車」為由，將腰包交由龐男保管，跨上機車後突然加速並揚長而去。十幾分鐘後仍不見王男蹤影，龐男察覺事情不對勁只好報警處理，警方到場後打開腰包一看，才發現腰包內的紙鈔只有第一張為人民幣，其餘紙鈔全是冥紙。

警方表示這是一起精心策劃的竊盜案，王男為博取龐男信任，特意將一張真鈔與一綑冥紙綁牢，並刻意讓龐男看到。警方根據王男網路消息，並推算該輛機車汽油剩餘量算出王男大略可能逃逸的範圍，終於在王男老家將其逮捕。

王男偷走該輛摩托車兩個月後，便轉手以人民幣2萬元賣給朋友，但這筆金額尚未交到王男手中。透過警方幫助，龐男拿到了人民幣2萬元作為退贓賠償款。王男表示自己會想出這個偷車計畫是因為自己也曾在外地遭遇一模一樣的經驗，心懷不甘的他決定用同樣的技倆騙走另一個人的機車。

機車被偷的龐男最後拿回人民幣兩萬元的退贓賠償款，他向警方表達感謝。圖／取自《網易...
機車被偷的龐男最後拿回人民幣兩萬元的退贓賠償款，他向警方表達感謝。圖／取自《網易》
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