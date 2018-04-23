這些「牛娃」簡歷太驚人 幼兒就懂微積分

2018-04-23 14:39 世界日報 北京23日電



牛娃簡歷太驚人 幼兒懂微積分核反應爐 分享 facebook

中國幼兒的教育競爭激烈，湖南長沙日前一場8000人錄取60人的名校小學選拔，吸引一批自稱懂核反應爐、微積分的「牛娃簡歷」，被網友戲稱「超過愛因斯坦」。

新華社報導，近日一篇題為「幼升小的牛娃怕不是愛因斯坦轉世」文章在網路朋友圈廣為流傳。文章提到這場名校幼升小需經網選、機考（電腦作答）、面試三輪，競爭激烈程度令人咋舌。

從「幼兒簡歷」截圖可發現，這些以孩子口吻寫出的自我介紹，背後實際是父母們的「寫作比拚」。其中一份自我介紹內容：「繼承了復旦碩士老媽的語言能力，三個半月我開口說話，一歲熟練表達意願，旅途中還會主動和美國的遊客，用英語聊希臘神話梅杜莎和物理學居禮夫人。」

還有：「幼兒班的時候就學會時間管理，懂得核反應爐、鹼基配對以及RNA（核糖核酸）轉錄，和爸爸一起聽微積分學會函數和極限，平時喜歡的遊戲是程式設計，會用Swift語言編寫代碼。」

「牛娃簡歷」除引發網友直呼大開眼見外，也吐槽：「別人家的娃，從沒讓我失望過」，「三個半月就開口說話，違反了人類發展規律」，「老師都沒你懂得多」。

報導稱，網路上流傳一份「普娃」、「牛娃」、「超級牛娃」能力表格，成為不少家長的參照表。例如，「普娃」的識字量700，背誦100字的故事，會20以內加減法，英語能簡單的閱讀；「超級牛娃」則要具備識字量1500，背誦300字故事，拼音熟練、會乘除法，用英語熟練交流。事實上，這些知識已遠遠超過幼兒園課綱要求，部分兒童甚至學到小學高年級、中學內容。

湖南師範大學教授丁加勇表示，不難看出，「牛娃」背後是一群焦慮的父母。此外，已有科學家論證，早期教育的「領跑」優勢並不會一直保持下去。這些兒童上小學四年級後，會逐漸喪失這種優勢，而接受循序漸進教育的孩子通常能趕上來。