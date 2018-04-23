罵「惡臭你支」侮華？廈大女學生遭肉搜、微博被註銷

2018-04-23 14:40 世界日報 北京23日電



廈大女生潔潔良發布辱華言論遭圍攻。 圖／翻攝自微博 分享 facebook

美國漫畫公司漫威（Marvel）日前在上海舉辦電影宣傳活動，民眾在現場留下大量垃圾，微博名「潔潔良」於是在微博痛罵不文明粉絲：「惡臭你支！」用了日本侮辱中國人的用語「支那」，遭網友撻伐「辱華精日」，她之後被肉搜出是廈門大學研究生，且有中共黨員身分。事件延燒後，廈大聲明將以「黨紀校紀處理」，遼寧師範大學也在官方微博發出聲明「決不姑息」。

綜合多家媒體報導指出，「潔潔良」原名田佳良，成績優異，本科就讀於遼寧師範大學，是中共黨員、院學生會副主席、學院內第一批發展入黨，大連市三好學生。她還曾獲國家獎學金、校級獎學金共15項，榮譽稱號共計12項。

田在本科畢業後被遼寧師範大學保送到廈門大學進修，還在廈門大學擔任2015級碩士生第三黨支部書記。其後，再被廈門大學保送攻讀博士課程。

另據蘋果日報報導，該事件在網路不斷發酵，對此，「潔潔良」起先態度堅決拒刪帖，甚至寫道：「為什麼傻X國人幹出來的傻X事不敢承認，開除得一手國籍，國家支意盎然正是低智粉紅和惡臭國人的緣故」、「粉紅豚的低智到我無語...又慫又蠢，語言都表達不清楚，支之所以為支他們有很大功勞。」

不過，在辱華言論事件爆發後，「潔潔良」的微博帳號已註銷。

中國網友對「潔潔良」反應兩極，有人痛罵她「賤人」、「數典忘祖」，促請廈門大學取消她的學籍。但也有網友提出反對意見，提出「說點實話怎麼就辱華了？」、「瓷國玻璃心」。