親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中興遭美制裁
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

罵「惡臭你支」侮華？廈大女學生遭肉搜、微博被註銷

2018-04-23 14:40世界日報 北京23日電

廈大女生潔潔良發布辱華言論遭圍攻。 圖／翻攝自微博
廈大女生潔潔良發布辱華言論遭圍攻。 圖／翻攝自微博
分享

美國漫畫公司漫威（Marvel）日前在上海舉辦電影宣傳活動，民眾在現場留下大量垃圾，微博名「潔潔良」於是在微博痛罵不文明粉絲：「惡臭你支！」用了日本侮辱中國人的用語「支那」，遭網友撻伐「辱華精日」，她之後被肉搜出是廈門大學研究生，且有中共黨員身分。事件延燒後，廈大聲明將以「黨紀校紀處理」，遼寧師範大學也在官方微博發出聲明「決不姑息」。

綜合多家媒體報導指出，「潔潔良」原名田佳良，成績優異，本科就讀於遼寧師範大學，是中共黨員、院學生會副主席、學院內第一批發展入黨，大連市三好學生。她還曾獲國家獎學金、校級獎學金共15項，榮譽稱號共計12項。

田在本科畢業後被遼寧師範大學保送到廈門大學進修，還在廈門大學擔任2015級碩士生第三黨支部書記。其後，再被廈門大學保送攻讀博士課程。

另據蘋果日報報導，該事件在網路不斷發酵，對此，「潔潔良」起先態度堅決拒刪帖，甚至寫道：「為什麼傻X國人幹出來的傻X事不敢承認，開除得一手國籍，國家支意盎然正是低智粉紅和惡臭國人的緣故」、「粉紅豚的低智到我無語...又慫又蠢，語言都表達不清楚，支之所以為支他們有很大功勞。」

不過，在辱華言論事件爆發後，「潔潔良」的微博帳號已註銷。

中國網友對「潔潔良」反應兩極，有人痛罵她「賤人」、「數典忘祖」，促請廈門大學取消她的學籍。但也有網友提出反對意見，提出「說點實話怎麼就辱華了？」、「瓷國玻璃心」。

廈門中共
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

婆婆硬要跟歐洲蜜月 妻飆媽寶丈夫吵離婚

2018-04-23 10:23

這些「牛娃」簡歷太驚人 幼兒就懂微積分

2018-04-23 14:39

糞便垃圾滿布 青海鳥島、沙島、年保玉則暫停旅遊

2018-04-22 15:04

亂石雜草…南京最荒涼地鐵站 1公里內不見社區

2018-04-22 15:02

潛龍三號馳騁海底 傳回首批魚蝦照

2018-04-22 15:00

「北大屠夫」 率領武漢大學生賣豬肉

2018-04-22 13:31

地表最強小學生！ 為擠名校家長稱自家兒懂反應爐

2018-04-22 13:28

熱門文章

婆婆硬要跟歐洲蜜月 妻飆媽寶丈夫吵離婚

2018-04-23 10:23

中共退將：台獨再鬧下去 就不是單一兵種的演習了

2018-04-23 09:20

離譜！江西上饒強推火化、禁售棺木 土葬者挖棺火化

2018-04-22 16:13

美國商務部首次對中興通訊發出正面的資訊

2018-04-22 22:56

浙大才女放棄美國五名校錄取通知 去寧波做公務員

2018-04-23 09:46

印度總理莫迪 27日閃電訪陸會習近平

2018-04-23 00:21

憂心被誤解 上海招募台師卻拒台媒採訪

2018-04-22 20:34

中興通訊遭美封殺 官方喊免驚

2018-04-23 00:26

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top