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潛龍三號馳騁海底 傳回首批魚蝦照

2018-04-22 15:00世界日報 中國新聞組／北京22日電

圖片來源/世界日報
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中國自主研發潛水器「潛龍三號」在南海海試成功後，經過十多個小時海底馳騁，傳回第一批海底生物照片。

新華視點官方微博報導，完成綜合性能測試的潛龍三號，主要任務是蒐集南海北部的地形、地貌資料。由於潛龍三號外型可愛，像極了動畫中的尼莫小丑魚，萌樣在網上引起熱烈討論。首次下潛消息發布後，不少網友在網上希望潛龍三號能傳回魚蝦照片，而官方也從善如流的發布相關照片滿足粉絲，

潛龍三號未來將用於蒐集南海北部的地形、地貌等資料，官方稱「她又去深海了，這次要在海底航行40個小時左右，要跑一百多公里吶。」

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