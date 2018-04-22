亂石雜草…南京最荒涼地鐵站 1公里內不見社區

2018-04-22 15:02 世界日報 中國新聞組／上海22日電



圖片來源/世界日報 分享 facebook

近日，有網友發帖稱，南京地鐵4號線靈山站附近荒蕪一片，沒有配套，連最基本的路網設施也沒能跟上，出站便是荒山野嶺，完全照顧不到1公里外的10萬人社區。這座「最荒涼地鐵站」的照片也因此上了微博熱搜。

揚子晚報報導，南京地鐵4號線城東段靈山、東流兩站連貫穿越長深高速後，在滬蓉高速的南側，除了被長深高速及繞城高速分割開的銀億東城(東郊小鎮的第十二街區)、較遠的麒麟山莊外，集中在東南一隅的主要為東郊小鎮絕大多數街區，常住人口數萬人。這裡的居民如果乘坐地鐵出行，最近的就是地鐵4號線的靈山站，直線距離約1.2公里。

從地鐵4號線的靈山站1號口走出站外，放眼望去。除了地鐵公司一幢控制中心大樓矗立在地鐵站旁，周圍亂石中雜草叢生。環顧四周，這處地鐵站是建在高高的丘陵地上。除了南側有一個自然村落，方圓1公里範圍內不見居民小區。

順著靈山站的水泥小道下坡，並不寬敞的水泥路兩邊停滿了各色轎車。一名下班的年輕男子表示，他住東郊小鎮，每天都是開車到這裡，然後換乘地鐵上班。「這裡最大的小區就是東郊小鎮，你要去的話約個車或者步行，直線距離1公里多，但走過去得繞一個大圈，至少半個小時。」從地鐵站到附近相對較近的居民小區——東郊小鎮的銀億東城小區看起來直線距離1.2公里，但走起來遠，因為它與地鐵站隔著滬寧高速公路，穿越高速公路得繞道馬家橋生態園下面的涵洞。

銀億東城小區一位周姓業主說，他留意過，時速38公里花7分鐘才能到達地鐵站——實際路程超過3公里。另一位業主告訴記者，東郊小鎮的其他片區離地鐵站更遠，不少人放棄坐地鐵，乾脆開車去上班。

南京地鐵建設的高級工程師彭洪霞表示，4號線靈山站確實比較偏，靈山站往東的東流、孟北、西崗樺墅站的情況也差不多，都是處於未開發的地段。不過彭洪霞稱，地鐵的發展都有超前的功能，而且一直面臨是地鐵先行還是城市先行的矛盾。

南京地鐵公司規劃科人士則表示，「4號線的規畫沒有問題，只是人們不了解。」地鐵線路是個大的框架線路，是著眼一個城市發展布局，地鐵是組團性客流交通，不可能提供門到門服務，居民還需要用其他方式解決「最後一公里」。