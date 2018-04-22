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糞便垃圾滿布 青海鳥島、沙島、年保玉則暫停旅遊

2018-04-22 15:04世界日報 中國新聞組╱北京22日電

垃圾人類糞便滿布 青海「天神後花園」停開 蘇妍鳳
垃圾人類糞便滿布 青海「天神後花園」停開 蘇妍鳳
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「遊客垃圾實在太多了」「還有沒有掩埋的人類排洩物」！青海旅遊旺季即將來臨，不過，為免繼續受到遊客不文明行為破壞，今年，當地多個景區停止營業，包括青海湖鳥島景區、沙島景區停止營業；年保玉則國家公園停止接待遊客。

西寧晚報報導，青海湖為中國最大的內陸湖泊，是中國最大的鹹水湖。作為青海王牌景點，青海湖景區一直是外地遊客慕名前往的旅遊勝地。但當地官方為維護青海湖周邊生態系統，今年旅遊旺季，青海湖景區暫時開放二郎劍景區和仙女灣景區，而鳥島景區和沙島景區將停止對外營業。

一直被稱為「天神後花園」的年保玉則國家公園，裡面星羅棋布的300多個「海子」(湖泊水潭)，如同錦緞點綴在山川之間，美得讓人窒息。近幾年，年保玉則國家公園日均遊客量在2400人至2500人左右。為了進一步保護年保玉則公園，保護水源和草場地，年保玉則國家公園從4月10日起開始停止對外接待，營業日期待定。

另外，作為佛教聖地的塔爾寺，今年開始，塔爾寺景區對參觀遊客有了著裝方面的要求，規定遊客必須身著長衫、長裙進行遊覽參觀，對行為舉止等進行明文規定，如果著裝太暴露將無法進行參觀遊覽。

對於景區停止接待遊客，澎湃新聞報導，年保玉則景區管理局工作人員依加認為，年保玉則目前處於冰川末期，「這些年其實每年都可以看到冰舌在明顯後退，冰川在縮小，露出黑色的山脊。氣候因素是主導，但人類對環境的影響最近兩年也日益顯著。」

依加指出原因有二，其一，牧民的過度放牧造成草地沙化，或者從草場變成黑土灘，同時引起嚴重的鼠害。其二，遊客徒步、露營帶來的垃圾無法及時處理。

他說：「遊客的垃圾實在太多了！不僅有生活垃圾，還有沒有掩埋的人類排洩物」。「有遊客去仙女湖裡釣魚吃，我們巡視時在河邊看到吃剩的魚骨。」

去年曾到訪過年保玉則的美國小夥歐陽凱則說自己很幸運，能夠在景區關閉之前有幸目睹年保玉則美景。

不過，他也批評遊客帶給當地的汙染，「當時真的是一大片糞便，完全沒有覆蓋，也沒有挖個洞埋起來......，仙女湖、妖女湖，水裡面和岸邊，很多很多垃圾。」

正是因為垃圾泛濫，當地人主動發起撿遊客垃圾的活動。

圖片來源/世界日報
圖片來源/世界日報
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