親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
博鰲論壇聚焦
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

教部卡管邁向100天 原訂今天下午開第二次會臨時取消

放棄核武？北韓對美五大條件曝光！

拍攝廣州除夕無人機大秀 統籌才16歲！

2018-04-13 14:25世界日報 廣州13日電

今年除夕之夜，300台大型無人機從珠江河畔緩緩升起，在廣州塔上方排列出巴黎鐵塔的圖案，慶祝廣州春節巴黎海外花市的開張。而這次活動的視頻拍攝隊伍，統籌竟是一名16歲的廣州高中生。鄒梓軒玩無人機僅僅三年，就成了行業中的KOL（關鍵意見領袖）。

南方都市報報導，鄒梓軒是廣州市第二十一中學高一學生，廣州市中學生攝影聯盟創始人之一、廣東省青年攝影家協會成員，也是新華網最年輕的簽約攝影師。

在父親影響下，從小熱愛攝影的鄒梓軒，在2013年一次外拍中，看到有人用無人機拍攝，一下子讓他著了迷。當更為成熟的新品無人機航拍器一推出，他也很快去買了一台，並琢磨著自己的「創作」。

他在學校尋找著志同道合者，並在老師的指導下成立了攝影社，「當時的拍攝還很稚嫩，基本是組織大家在課後拍拍校園景物。」跟隨著父親，他也加入了天河區攝影家協會，後又加入廣東省青年攝影家協會，成為一名低齡成員。

之後，鄒梓軒跟著父親四處參加攝影比賽。去年，他與父親合作的海珠湖濕地航拍照片《城央綠洲》獲得全中國濕地攝影大賽一等獎。當時，為拍好這個濕地航拍系列，他每天與父親在濕地公園一待就是一整天，只為一個光景融合的瞬間。

慢慢地，他開始得到一些企業贊助的攝影器材，而他更多地把這些運用在公益拍攝中。

16歲無人機小子成新華網簽約攝影師(圖片來源／南方都市報)
16歲無人機小子成新華網簽約攝影師(圖片來源／南方都市報)
分享

而最大的驚喜還是今年除夕前幾天。他接到市委宣傳部的電話，表示希望他能召集一些攝影愛好者，拍攝廣州塔附近的無人機表演，以慶祝廣州在巴黎海外花市開張。臨時受命的鄒梓軒，立刻在幾個攝影微信群刊登招募啟事，不到半天，就有四、五十個影友響應。

無人機表演零時才開始，鄒梓軒和小夥伴早在前一天晚上7時半就到現場做準備。最終，拍攝一直延續到次日凌晨4時。表演結束後，來不及休息的鄒梓軒又與夥伴連夜整理，將60G的素材剪出了1時1分42秒的震撼視頻。

視頻一經播出，得到了廣州政府官方微博的轉載，頗受好評。對於作為中學生親自操刀的大型節目拍攝工作，鄒梓軒也相當自豪。

16歲無人機小子成新華網簽約攝影師
16歲無人機小子成新華網簽約攝影師
分享

對於未來，他說：「大學想攻讀攝影攝像方面的專業，以後也是會往這些方面發展吧。」

濕地公園巴黎微信

相關新聞

網購買到假貨不甘心 男子到LV專賣店「掉包」被逮

2018-04-13 12:41

廣場舞噪音讓人崩潰 南京警方這招絕了…

2018-04-13 14:27

愛的奇蹟！ 婦心跳停止30分因孫一句話被喚醒

2018-04-12 17:19

厲害！這所杭州小學書法課 網紅保安教的

2018-04-12 15:11

離譜！為逃百萬稅款 濟南夫妻離婚換妻

2018-04-12 15:08

誇張！陝婦半年沒回 新居住進4陌生人

2018-04-12 15:07

大媽廣場舞噪音令居民崩潰 警方出奇招成功化解

2018-04-12 14:52

2017考古在中國10大發現出爐 有啥新亮點？

2018-04-12 09:12

正妹自製「紙紮陰宅」巧奪天工 掃墓客人指定要買

2018-04-11 15:43

80後雕塑師接「死亡訂單」 逝者容顏經他巧手活起來

2018-04-10 23:11

女子跟著導航走爬到屋頂 被惡犬包圍報警求助

2018-04-10 16:07

殺人犯亡命天涯28年 假裝孤兒開飯店年入百萬

2018-04-10 15:07
看更多

熱門文章

習近平上午完成海上大閱兵 中共官方晚間才宣布

2018-04-12 22:03

父母雙亡他四年後才出生 原因竟是爺奶大作戰

2018-04-12 14:43

愛的奇蹟！ 婦心跳停止30分因孫一句話被喚醒

2018-04-12 17:19

大媽廣場舞噪音令居民崩潰 警方出奇招成功化解

2018-04-12 14:52

孫政才當庭認罪 「我嚴重違紀違法」

2018-04-13 00:01

中共海軍1949年建軍13人起家 司令員巡島還得租漁船

2018-04-12 23:34

磁吸人才生到死全包 廈門60條、溫州24條惠台上桌

2018-04-12 00:28

中國9年3場海陸閱兵 凸顯權威出島鏈掌海權

2018-04-12 22:37

不砍樹改搞旅遊 西藏林芝結巴村富了

2018-04-13 04:28

在台薪太低…研究：4成6台生願赴陸工作 港生僅2成8

2018-04-13 00:11

習近平南海大閱兵 共軍百架機艦萬人受閱

2018-04-12 19:58

駁陰謀論 習近平：一帶一路是「陽謀」

2018-04-12 16:53

三亞外海軍事訓練結束 禁航提前撤銷

2018-04-12 17:57

「中國電力一姐」李小琳出席博鰲論壇 新身分曝光

2018-04-12 16:45

網購買到假貨不甘心 男子到LV專賣店「掉包」被逮

2018-04-13 12:41

奧地利總統送別 首列中歐班列發車

2018-04-13 04:28

一帶一路變「一公路一腰帶」 騰訊AI翻譯出洋相

2018-04-12 16:41

手機藏這類色情影像 中留學生被澳洲驅逐出境

2018-04-12 15:55

中共南海閱兵 陸專家：對美國的綜合回應

2018-04-13 12:32

美前駐陸大使芮效儉：台旅法威脅一中政策

2018-04-13 00:12

「內涵段子」沒了 「段友」圍北京廣電總局示威

2018-04-12 15:51

大陸三月出口負增長 近年首現貿易逆差

2018-04-13 12:00

誇張！陝婦半年沒回 新居住進4陌生人

2018-04-12 15:07

大陸5月1日起 抗癌藥進口零關稅

2018-04-12 19:13

影／共軍南海最大規模閱兵 習近平：打造世界一流海軍

2018-04-13 13:34

影／港珠澳橋人工島難擋浪 林鄭挨轟

2018-04-12 17:53

影／直播遭強吻 香港女記者：身心疲憊

2018-04-12 19:06

惠台進一步落地 昆山今發布台商平等享受10條措施

2018-04-13 12:10

厲害！這所杭州小學書法課 網紅保安教的

2018-04-12 15:11

中共最大海上閱兵 萬餘官兵參演

2018-04-12 23:48

打造南海「養殖航母」 首座深遠海智能漁場將出爐

2018-04-13 04:28

離譜！為逃百萬稅款 濟南夫妻離婚換妻

2018-04-12 15:08

內涵段子App下架…網友怒了 聚眾鳴笛「嗆」官方

2018-04-13 00:15

港金管局干預匯市 13年首見

2018-04-13 00:41

巴士挾持事件釀8死 杜特蒂向港人道歉

2018-04-13 11:17

唐家三少 6度稱霸中國「網路作家榜」

2018-04-12 15:45

智能生態「冰箱」在家種有機蔬菜

2018-04-13 04:28

杭州女員工請「姨媽假」被要求入廁「驗明正身」

2018-04-12 15:41

陸航空業擴大開放 荷航CEO讚：對市場利好

2018-04-13 04:28

中國3月意外出現貿易逆差 入超最大的貿易夥伴是…

2018-04-13 11:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top