拍攝廣州除夕無人機大秀 統籌才16歲！

2018-04-13 14:25 世界日報 廣州13日電



今年除夕之夜，300台大型無人機從珠江河畔緩緩升起，在廣州塔上方排列出巴黎鐵塔的圖案，慶祝廣州春節巴黎海外花市的開張。而這次活動的視頻拍攝隊伍，統籌竟是一名16歲的廣州高中生。鄒梓軒玩無人機僅僅三年，就成了行業中的KOL（關鍵意見領袖）。

南方都市報報導，鄒梓軒是廣州市第二十一中學高一學生，廣州市中學生攝影聯盟創始人之一、廣東省青年攝影家協會成員，也是新華網最年輕的簽約攝影師。

在父親影響下，從小熱愛攝影的鄒梓軒，在2013年一次外拍中，看到有人用無人機拍攝，一下子讓他著了迷。當更為成熟的新品無人機航拍器一推出，他也很快去買了一台，並琢磨著自己的「創作」。

他在學校尋找著志同道合者，並在老師的指導下成立了攝影社，「當時的拍攝還很稚嫩，基本是組織大家在課後拍拍校園景物。」跟隨著父親，他也加入了天河區攝影家協會，後又加入廣東省青年攝影家協會，成為一名低齡成員。

之後，鄒梓軒跟著父親四處參加攝影比賽。去年，他與父親合作的海珠湖濕地航拍照片《城央綠洲》獲得全中國濕地攝影大賽一等獎。當時，為拍好這個濕地航拍系列，他每天與父親在濕地公園一待就是一整天，只為一個光景融合的瞬間。

慢慢地，他開始得到一些企業贊助的攝影器材，而他更多地把這些運用在公益拍攝中。

16歲無人機小子成新華網簽約攝影師(圖片來源／南方都市報) 分享 facebook

而最大的驚喜還是今年除夕前幾天。他接到市委宣傳部的電話，表示希望他能召集一些攝影愛好者，拍攝廣州塔附近的無人機表演，以慶祝廣州在巴黎海外花市開張。臨時受命的鄒梓軒，立刻在幾個攝影微信群刊登招募啟事，不到半天，就有四、五十個影友響應。

無人機表演零時才開始，鄒梓軒和小夥伴早在前一天晚上7時半就到現場做準備。最終，拍攝一直延續到次日凌晨4時。表演結束後，來不及休息的鄒梓軒又與夥伴連夜整理，將60G的素材剪出了1時1分42秒的震撼視頻。

視頻一經播出，得到了廣州政府官方微博的轉載，頗受好評。對於作為中學生親自操刀的大型節目拍攝工作，鄒梓軒也相當自豪。

16歲無人機小子成新華網簽約攝影師 分享 facebook

對於未來，他說：「大學想攻讀攝影攝像方面的專業，以後也是會往這些方面發展吧。」