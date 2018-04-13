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網購買到假貨不甘心 男子到LV專賣店「調包」被逮

2018-04-13 12:41聯合新聞網 綜合報導

陸男網購買到假LV包，異想天開到專賣店調包被警方逮捕。圖引用自網易新聞
陸男網購買到假LV包，異想天開到專賣店調包被警方逮捕。圖引用自網易新聞
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大陸深圳一名男子透過網路購買了一款路易威登（ LOUIS VUITTON, LV）名牌包，但被朋友譏笑買到假貨，於是他就到深圳一家LV專賣店，趁店員不注意時將假貨調包，店員事後發現報警，警方透過監視器畫面，詢線將男子逮捕。

根據《網易新聞》報導，深圳一家LV專賣店的店員在打烊清點時發現，其中一個包包少了吊牌等物件，懷疑包包遭人調換，於是調出店內的監視器畫面查看後發現，一名白衣男子在當天下午三點左右曾在貨架處短暫逗留，並把自己攜帶的包包與架上的商品作了調換，於是報警處理。

深圳警方透過畫面鎖定了楊姓嫌犯，但一直找不到他的蹤跡，後來警方發現楊男再次搭機前來深圳，就在航班抵達時逮捕楊男。楊男落網後表示，他去年透過網路購物，花了1270元人民幣（折合台幣約5871元）購買了一個LV包，但朋友卻笑他買到了假貨。因為他無法辨別真假就上網查詢，還把包包拿到專賣店鑑定後，發現真的買到假貨，因為心有不甘，就動了以假換真的主意。

警方指出，楊男從外地來到深圳就是為了調包。雖然他沒有前科，而且有穩定工作，但此次因涉嫌竊盜被拘補，恐怕影響他日後的工作。楊男也表示，對自己一時衝動的行為懊悔不已。

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