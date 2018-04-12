厲害！這所杭州小學書法課 網紅保安教的

2018-04-12 15:11 世界日報 中國新聞組 ／杭州12日電



在浙江杭州濱和小學，孩子們的一門書法課竟然是網紅保安教的。教他們書法的保安是因一張請假條走紅的杭州濱和小學保安隊長胡祿喜，他的一手好字和負責的素質，被校長盯上了，於是為小學生上起拓展課的私人定製課。

錢江晚報報導，周四下午是濱和小學拓展課時間，共四名孩子來上胡祿喜的課，全部是一年級的娃。教室是學校為胡祿喜專門準備的，就在保安室後面，寬敞又安靜。

胡祿喜的出現讓孩子驚呼，首先，他先讓孩子抄了古詩《鋤禾》。「孩子們寫得可認真了。可能是因為我穿著制服，可能是因為我每天護送他們進校離校，他們很尊敬我。」胡祿喜說。

寫完古詩，胡祿喜教他們背了古詩《望廬山瀑布》和一段《三字經》。每個孩子都背出來了。最後，胡祿喜又拿出四本練習本，每本上都有他寫好的例字，讓孩子照著寫。

報導說，44歲的胡祿喜是河南人，高中畢業，當年成績相當好，高三那年頭腦一熱跟著同學去當兵而錯失高考。「如果當年我參加高考考大學，我選擇的專業肯定是老師。」

他寫的一手好字在同學中是有名氣的。「初中學校開始辦手抄報，我寫的手抄報全校最好，後來班級、學校的黑板報也全是我寫的。」胡祿喜說。

每年春節前，老家的街坊鄰居都會來請他寫春聯；誰家有個紅白喜事，也要請他出馬寫上幾筆。

報導指出，濱和小學常務副校長田燕芳說，胡祿喜的書法課是私人定製的拓展課程，孩子們跟著胡師傅學，既達到了幾乎「個性化」指導的效果。