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離譜！為逃百萬稅款 濟南夫妻離婚換妻

2018-04-12 15:08世界日報 中國新聞組／北京12日電

濟南有兩對夫妻，本來只是買家和賣家關係，但雙方卻各自離婚，買房女主人與賣方男主人「重組家庭」，在過戶賣方房產後，又再次離婚，各自與「前夫」、「前妻」復婚，上演這一場離合鬧劇的目的，竟是為了逃百萬稅款！

齊魯晚報報導，2015年7月，梁女士看中了一套位於濟南高新區的大戶型房產，與賣方黃某夫婦多次協商後決定買下。該房產建築面積418.18平方米，雙方商定轉讓價格總金額為1200萬元（人民幣，下同，約191.38萬美元）。

由於總價高，辦理過戶手續時需要繳納高額稅款，梁女士夫婦便想通過與房主「假結婚」來獲得房產產權。

報導說，按照梁女士的「計畫」，賣方黃某夫婦先離婚，雙方約定將涉案房產歸於丈夫黃某；梁女士與丈夫也離婚，隨即與黃某結婚。之後，黃某將房產落到梁女士名下。最後，黃某和梁女士離婚，雙方各自復婚。

雙方約定，房屋交付時先支付600萬元，房屋過戶前再支付剩餘房款。同時約定，黃某夫婦協助梁某夫婦將該房屋所有權更改給梁某夫婦所有。　　

據報導，一開始進展順利，梁女士支付了600萬元，並與黃某結婚。但黃某在未收到剩餘房款的情況下，向開發商提交了更名申請，變更了《商品房買賣合同》的簽訂主體，並在行政主管部門撤銷了原網簽，涉案房產重新網簽至梁女士名下，產權證也落到了她名下。

然而，梁女士由於周轉不開，一時拿不出那麼多錢交付尾款。雙方私下協商未果，最終原房主黃某為催繳剩餘購房款項，將梁女士告上法庭。

報導說，濟南市高新區法院最終認定黃某夫婦與梁某夫婦之間的房屋買賣行為無效，並處以5萬元罰款。

離婚假結婚北京

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