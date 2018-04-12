2017考古在中國10大發現出爐 有啥新亮點？

2018-04-12 09:12 世界日報 新京報╱倪偉報導



2017年度十大考古新發現近日在北京揭曉，此前頗受關注的張獻忠「江口沉銀」遺址、發現秦宮浴池的西安秦漢櫟陽城遺址和最大規模明清皇家道觀江西鷹潭龍虎山大上清宮遺址等入選。

四川彭山江口明末戰場遺址，即民間所說張獻忠「江口沉銀」遺址。 新華社 分享 facebook

更豐富 首次設立入圍獎

項目「四川彭山江口沉銀遺址」在終評後，改名「四川彭山江口明末戰場遺址」。中國社會科學院學部委員、中國考古學會理事長王巍解釋，除銀錠外，該遺址還發現了船釘、首飾、兵器等文物，說明這裡曾是激烈的戰場，讓鮮為人知的張獻忠農民起義軍「重見天日」。因此專家一致認為，稱「四川彭山江口明末戰場遺址」更為準確。

此次入圍終評的考古項目，空間和時間跨度都很長。空間上，西北至新疆吉木乃通天洞遺址，東北至黑龍江饒河小南山遺址、南至廣西隆安婭懷洞遺址；時間上，早至4.5萬年前的舊石器時代通天洞遺址，晚至明末四川彭山江口明末戰場遺址。同時，遺址類型上頗具多樣性，洞穴、墓葬、封槨、祭祀等兼具。

「十大考古新發現從側面勾畫了中國古代文明不同階段的重要發展。」 評委之一、北京大學教授李伯謙評價。

王巍表示，本屆入圍項目的豐富性在歷屆評選中都屬罕見，說明全國各地近年都非常重視考古工作，取得了豐富的成果。

據介紹，由於此次入圍項目頗具競爭力，讓參與評審的考古學家難以取捨，因此首次設立入圍獎。26個入圍項目中，落選「十大」的16個項目均獲得入圍獎。

王巍表示，去年是考古成果產出「大年」，入圍項目數量多，競爭力也很突出。「至少有三四個項目我們認為應該入選，但數量有限，很遺憾沒有選上。」王巍說，因此今年設立了「入圍獎」，表示對落選項目及其考古團隊的肯定。今後「入圍獎」或將保留，年年評選。

更重要 史前項目占比高

按年代畫分，2017年度考古新發現入圍項目可分為史前石器時代、商周、秦漢和宋元明四個階段。其中史前考古占比例最高，有9項入圍。

王巍表示，石器時代考古項目往年一般有三、四項入圍，今年數量大增，表現非常突出。其中一些是聚焦國際熱點課題進行的主動發掘，有助於增強中國話語權。

「比如黑龍江饒河小南山遺址，俄羅斯在其境內做了一些發掘工作，命名了很多文化。中國一側之前做得很少，沒有發言權。」王巍說，「現在我們做了，小南山文化命名的國際話語權我們就有了。新疆的通天洞也是這種情況。」

最終入選的十大新發現中，新疆吉木乃通天洞遺址是唯一的石器時代考古發現。該項目是新疆境內發現的第一個舊石器時代洞穴遺址，完整保存著從舊石器時代到3500年前古人類生活、居住的遺存。專家認為，該遺址對研究中國乃至東亞地區舊石器時代文化的豐富性、多樣性、與歐亞大陸西部遠古文化的相關性，以及探討尼安德特人、丹尼索瓦人群的遷徙擴散，具有重要的學術意義。

更主動 不再跟推土機走

據介紹，今年入圍項目呈現出一個突出特點：主動發掘項目占絕大多數，工作延續時間普遍較長，更加注重對遺址、遺物的研究和分析。

王巍認為，近年來各地越來越重視文化遺產的重要性，所以主動發掘項目越來越多。原先很多考古項目都是因為工程建設與盜墓催生的「搶救性發掘」，而現在這種「跟著推土機走」的現象基本得到改變，考古人員擁有更多機會圍繞學術研究設置考古計畫。

什麼樣的考古項目可以當選「年度十大」？李伯謙介紹，考古項目的價值從歷史、科學、藝術價值三方面考量。每年都會有新的考古發現，能夠為推進考古學學科發展提供更多新的材料、新的信息、新的研究成果的，就可以入選年度考古新發現。

10大發現之最

最早的小麥

在新疆吉木乃通天洞遺址的發掘中，考古人員發現了距今最早的小麥。考古人員表示，小麥的發現說明這裡極有可能存在一條小麥傳播的通道。

遺址所在的新疆阿勒泰地區位於亞洲腹地，為進一步探討更新亞歐大陸東部地區史前時期人群的遷徙、交流、擴散提供了重要線索，也對了解新疆地區4萬多年以來古人類演化發展過程、確立區域文化發展的編年框架有非常重要的意義。

最大規模的車馬坑

在河南新鄭鄭韓故城遺址中，發現了車馬數量最多的車馬坑。

2016年-2017年，河南省文物考古研究院對戰國時期的新鄭鄭韓故城進行了主動性考古發掘，北城門遺址和鄭國三號車馬坑取得了一系列新成果。

鄭國三號車馬坑是繼鄭公大墓之後的又一重大發現。坑內殘存4輛拆車葬式的木車，加之之前的發掘，鄭公大墓共有葬車48輛、馬124匹以上。出土的車輛和馬匹之多，在中國東周考古發現中實屬罕見。特別是飾有青銅和骨器構件的彩席頂棚、輿長約2.2米的大型安車，為研究周代車馬葬制、葬俗等提供了重要學術依據。

河南新鄭鄭韓故城遺址鄭國三號車馬坑全景。 新華社 分享 facebook

最大規模的道教遺址

江西省鷹潭龍虎山大上清宮遺址2014年6月被發現。目前，考古人員已揭示出上清宮中軸線以東5000平方米範圍，建築基址有龍虎門、玉皇殿、三清閣、三官殿、明清碑亭等。通過與文獻記載相互考證，推斷主體殿宇基址建築年代為明代。遺址出土大量宋至清的建築材料和生活用具，為研究道教發展史和道教考古提供了第一手實物資料。

王巍表示，此前中國宗教考古主要以佛教為主，道教遺址發掘較少，這是迄今最大規模的道教考古遺址。（中國新聞組整理）

10大發現之地

新疆吉木乃通天洞遺址

山東章丘焦家遺址

陝西高陵楊官寨遺址

寧夏彭陽姚河商周遺址

河南新鄭鄭韓故城遺址

陝西西安秦漢櫟陽城遺址

河南洛陽東漢帝陵考古調查與發掘

江西鷹潭龍虎山大上清宮遺址

吉林安圖寶馬城金代長白山神廟遺址

四川彭山江口明末戰場遺址