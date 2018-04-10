80後雕塑師接「死亡訂單」 逝者容顏經他巧手活起來

2018-04-10 23:11 世界日報 中國新聞組／廣州10日電



「80後」雕塑師張磊今年年初接到一筆特殊的訂單，為一位普通老人製作蠟像。「也信美人終作土，不堪幽夢太匆匆」。張磊經了解得知這位老人已經離開人世多年，因為其老伴太過想念，子女想出製作蠟像擺放在家中的辦法，緩解父親的思念之情。作品完成後，千里之外的客戶隔著手機屏幕看到親人蠟像時，動容地流下了眼淚。

南方日報報導，廣州美術學院畢業的張磊從業已有10年，對於每一單業務都盡量做到讓客戶也讓自己滿意，畢竟這是一門寄託著深厚感情的生意。著手製作前，張磊花了數天時間與客戶溝通，了解逝者生前的職業、性格等，力圖傳「神還原」逝者的形象。

「像做好，家人的內心就能感到一點慰藉，如果做不好，他們看了就反而更傷心了。」張磊說。

雕刻、倒模、脫模，簡單三步涵蓋了很多繁複的細節，在此之後是更為考驗細心的植髮。「正常人有10萬根頭發，精密地植入，單這一工序就要花上幾天時間。」報導說，後期還需要對面部進行細緻的上色，讓蠟像面部形質貼合人物原型的自然狀態。形神俱備的蠟像才會有感染力。

報導指出，客戶都非常感激張磊能接受這樣的工作委託，逢年過節還會寄一些土產給他。「深夜加班時看著越來越真實的蠟像，當然會害怕。但我從來不會想到這是不吉利的事情，相反，我覺得做這樣的事情是會有福報的。」

張磊在廣州美術學院就讀時，就是出了名的「雕塑癡」。畢業後曾有高薪的電影劇組邀他加盟，但他認為電影道具製作容易把手藝做「廢」，寧願成立獨立工作室，專注雕塑創作。

「世間無限丹青手，一片傷心畫不成」，張磊很清楚，即使自己手藝再好，也難以讓逝者真正「復活」，人生在世之短，難得相遇相親之緣，應惜取眼前人。