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妙齡女輕忽感冒心臟驟停 忍痛截肢右腿為保命

2018-04-05 13:38聯合新聞網 綜合報導

大陸四川成都一名女子因流行性感冒引發病毒性心肌炎，她輕忽感冒的威力，又連日勞累，導致休克，送醫後一度心臟驟停，最後醫師決定截斷她已受感染的右小腿，才保住她的性命。

閔文清因流行性感冒引起病毒性心肌炎，最後只能截肢右小腿才得以保命。圖／取自《澎湃...
閔文清因流行性感冒引起病毒性心肌炎，最後只能截肢右小腿才得以保命。圖／取自《澎湃新聞》
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根據《澎湃新聞》報導，大陸四川成都一名24歲女子閔文清，連續兩日參加堂哥、表姐的婚禮，到了第二天覺得身體不舒服，當時的她以為只是小感冒沒有多想，然而當天下午她就在家中出現休克症狀。送至診所後醫師判定為感冒引起的腸胃炎，但她回家後病情並未好轉，還出現嘔吐、噁心等症狀，於是家人立即將閔文清送至大醫院檢查。

轉院後閔文清被送入重症患者治療室，醫生診斷她有暴發性心肌炎、腸道感染、膿毒血症、多器官功能障礙綜合徵等9項病情。當天晚上11點閔文清心臟驟停了15分鐘，好險及時搶救成功。最後閔文清被送往成都中醫藥大學附屬醫院做更專業、詳細的治療，她的哥哥閔炬表示「只要能救妹妹，傾家蕩產也沒關係」。

由於閔文清出現嚴重的心源性休克，伴有反覆噁心心律失常的情況，醫院不得不用大劑量的血管活性藥物來維持血壓，但也因此導致血栓，使得閔文清右下肢缺血壞死。醫師研究會診後，因為閔文清全身血液都已滋生細菌，而細菌來源來自右下肢缺血壞死處，因此決定截肢右小腿，否則若感染隨時會危及她的生命。

目前閔文清截肢的傷口正在癒合中，且已經脫離了生命危險期。醫師提醒對於年輕人來說，病毒性感冒引起的心肌炎非常可怕，若過分勞累還會加速惡化病情，一旦錯過搶救時機，就可能在短期內死亡。此種流行感冒在冬季是很常見的，有5%的可能性發展成心肌炎。如果病人覺得有心慌不適、氣短胸悶等情況，就要及時就醫治療，不能因為是簡單的感冒就掉以輕心。

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