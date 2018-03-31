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200多萬珍珠！浙江「歐詩漫珍珠船」創金氏世界紀錄

2018-03-31 17:09世界日報 中國新聞組╱杭州1日電

歐詩漫珍珠船以200萬2447顆珍珠的數量，被認證為「鑲嵌珍珠最多的雕塑」的金氏...
歐詩漫珍珠船以200萬2447顆珍珠的數量，被認證為「鑲嵌珍珠最多的雕塑」的金氏世界紀錄。 世界日報記者張詒宣／攝影
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擺放在浙江德清縣歐詩漫珍珠博物院序廳的「歐詩漫珍珠船」，以200萬2447顆珍珠的數量，被認證為「鑲嵌珍珠最多的雕塑」的金氏世界紀錄

浙江新聞報導，這艘珍珠船由歐詩漫的11位珍珠工藝大師歷時9個多月製作而成，是國家級非物質文化遺產

據了解，誕生金氏世界紀錄的歐詩漫珍珠博物院，正是全球規模最大的專業珍珠博物院，以博物院為核心景點的珍珠文化旅遊特色景區——歐詩漫珍珠小鎮，是一二三產高度融合的精品珍珠文化旅遊景點，將於今年5月19日正式對公眾開放。

金氏世界紀錄遺產

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