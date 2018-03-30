女子帶癱瘓前夫改嫁 現任丈夫不離不棄照料他

2018-03-30 16:12 聯合新聞網 綜合報導



大陸浙江有一個成員十分特別的溫暖家庭，一名男子劉豪瑾18年前因工作意外導致下肢癱瘓，當時他因心疼妻子周玉英受苦，不斷勸她離婚再找下一春。而周玉英被現任先生趙金龍求婚時，提出「要帶著前夫與女兒一同生活」的條件，趙金龍也欣然答應，並無私地將劉豪瑾當作自己大哥照料，全家人幸福的一起過生活。

根據《澎湃新聞》報導，劉豪瑾在2000年做工時不慎墜樓後下肢癱瘓，為了治療花光積蓄甚至欠債，妻子周玉英對他依然不離不棄，一肩扛下照顧他與女兒的責任。劉豪瑾表示自己曾想自殺，但都被周玉英阻止，她說「絕不會丟下劉豪瑾不管」。

2005年周玉英遇到了現任丈夫趙金龍，劉豪瑾認為趙金龍為人可靠，於是勸說妻子離婚後與他再婚。當時周玉英對趙金龍提出了「搬過來與劉豪瑾及女兒同住」的條件，趙金龍也一口答應，一起照顧劉豪瑾。

趙金龍待劉豪瑾如大哥，兩人每天為劉豪瑾按摩、擦拭身體，陪他聊天或看電視，連劉豪瑾到醫院治療褥瘡，也是趙金龍支付所有費用，且家中大小事都會詢問劉豪瑾的意見，「他們把我當作自己大哥照顧」。

而周玉英與趙金龍婚後也生下一名女兒，但趙金龍對親生女兒與劉豪瑾的女兒完全不偏心，對兩人都疼愛有加。一家人以種茶、賣茶維生，目前已還清債務且購入新房，生活正在逐漸好轉。