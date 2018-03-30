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影／相機漂流2年後到蘇澳 日女大生：當時為救人遺失

保母偷子26年後送回 兒變超廢母嘆：根本甩包袱

2018-03-30 14:56聯合新聞網 綜合報導

大陸重慶一名保母多年前為「鎮命」，偷走雇主1歲多的兒子，卻在26年後大張旗鼓尋回其生母。如今生母認為「保母把兒子送回來根本是在甩包袱」，因為兒子不僅成天酗酒，還患有抑鬱症，成天好吃懶做，她直言問「如果今天兒子前途光明，她還會把他送回來？」

根據《看看新聞》報導，重慶一名保母何小平被算命師斷言八字大、命硬，必須撿個小孩回來養才能化解，因此她偷抱走雇主當時1歲多的兒子劉金心。劉金心生母朱曉娟發現兒子被拐走後，到處奔波尋找兒子下落，當時透過河南省高級人民法院做出的親子關係鑑定找到了朱曉娟誤以為是自己親生兒子的盼盼。如今真正的兒子居然出現了，讓朱曉娟心情很複雜。

朱曉娟將劉金心接回家中，卻發現劉金心因感情失敗導致成天失魂落魄，整日酗酒成性，不願意好好工作，每天都窩在網咖裡打電動，劉金心還自稱有「戀母情結」。朱曉娟指控何小平「把兒子養成這副模樣，覺得壓力大了不要了，就想甩包袱，你不能要怎樣就怎樣」。

朱曉娟無奈表示「如果孩子發展得好，何小平也不會為他尋親」，她表示自己不會忍氣吞聲，會立即追究何小平當年偷子的責任，目前正在諮詢北京、重慶等地的律師朋友，要與何小平討一個合理說法並向其索賠。

朱曉娟在26年後終於找到自己的親生兒子劉金心，但劉金心卻變成一個好吃懶做的青年。...
朱曉娟在26年後終於找到自己的親生兒子劉金心，但劉金心卻變成一個好吃懶做的青年。圖／取自《看看新聞》
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