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麥草治沙 甘肅奇景

2018-03-30 02:01聯合報 中新社

甘肅臨澤縣民眾用大面積麥草方格治沙，在巴丹吉林沙漠邊緣築起屏障。甘肅臨澤縣位於巴丹吉林沙漠邊緣。近年來，臨澤民眾持續防沙治沙，防止生態惡化。

中新社
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