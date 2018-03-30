麥草治沙 甘肅奇景

2018-03-30 02:01 聯合報 中新社



甘肅臨澤縣民眾用大面積麥草方格治沙，在巴丹吉林沙漠邊緣築起屏障。甘肅臨澤縣位於巴丹吉林沙漠邊緣。近年來，臨澤民眾持續防沙治沙，防止生態惡化。