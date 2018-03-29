親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
金正恩訪北京
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

湖北「十大拐」十分壯觀

2018-03-29 02:51聯合報 新華社

湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市太陽河鄉境內「十大拐」公路，是白奉（湖北恩施白楊坪至重慶奉節）公路中的一段，因有十處拐彎而聞名。從空中望去，如玉帶纏山腰，十分壯觀。

新華社
新華社
分享

相關新聞

沒有民事行為能力？ 中國盲人歌手辦卡竟遭拒

2018-03-28 20:51

中國人願意用隱私換便利？ 百度被罵慘

2018-03-28 19:19

花45元就可「共享女友」 現場男士怕口袋不夠深

2018-03-28 19:09

超自然！幽靈列車進站 車燈、形狀清晰可見

2018-03-28 16:11

圓明園被搶西周青銅器虎鎣 下月在英國拍賣

2018-03-28 15:03

醫學背景畢業 芳齡28沒男友原因竟是「精子惹的禍」

2018-03-28 12:47

擔心男生「太娘」 杭州中學推出了這一門課…

2018-03-27 15:39

19萬根斷髮 重慶退休師巧織1衣2帽百米繩

2018-03-26 20:03

遊客狂搖樹下起「櫻花雨」 眾人不阻止還起鬨叫好

2018-03-26 13:15
看更多

熱門文章

影／新華社公布握手照證實 金正恩應習近平邀請訪問北京

2018-03-28 08:01

習近平：金正恩此時訪問時機特殊、意義重大

2018-03-28 08:04

北韓領導人出國只搭火車？金正恩祖孫三代的飛機情結

2018-03-28 11:00

【重磅快評】金正恩送來秋波 正是習大反制川普的籌碼

2018-03-28 11:03

金正恩密訪北京 習近平打破四大慣例

2018-03-28 16:14

國台辦：不會允許持「台獨」立場藝人的影片在大陸上映

2018-03-28 12:47

鄧小平外孫女婿涉騙3千億 公開悔罪認罪

2018-03-28 22:33

醫學背景畢業 芳齡28沒男友原因竟是「精子惹的禍」

2018-03-28 12:47

肯亞案二審駁回上訴 台籍主嫌維持原判15年

2018-03-28 18:56

金正恩訪北京會習近平 美國白宮：中方已告知

2018-03-28 09:03

柯宇綸以外 這些年被陸封殺的台灣藝人

2018-03-28 22:48

金正恩訪中美國事後才知 王丹：川普被耍了

2018-03-28 14:46

影／習金會 金正恩：致力實現朝鮮半島無核化

2018-03-28 08:55

柯宇綸遭封殺 陸惠台政策遇台獨指控就生變

2018-03-28 22:45

中國官員貪腐判死刑 中共18大以來首例

2018-03-28 14:19

觀察站／真正高招的是金正恩！大國繞著他團團轉

2018-03-28 14:07

中共官媒公布：習近平與金正恩舉行會談

2018-03-28 08:02

北韓金家三代領導 出行鍾意裝甲列車

2018-03-28 18:02

「朱劉會」未事先報備 柯文哲、陳菊與張志軍見面呢？

2018-03-28 11:51

短評：中朝握手飲鴆止渴？陸打北韓牌應對美打台灣牌

2018-03-28 12:36

習金峰會締造北京北韓雙贏

2018-03-28 16:17

金正恩訪京後 習近平將回訪平壤

2018-03-28 14:00

首度探監李明哲 李凈瑜返台：先生發言通信權都遭剝奪

2018-03-28 18:45

大陸天宮一號將墜台灣？ 太空中心：可能在古巴

2018-03-28 18:40

花45元就可「共享女友」 現場男士怕口袋不夠深

2018-03-28 19:09

影／習近平款待金正恩 軍禮迎接、盛大歡迎

2018-03-28 09:51

金正恩秘訪 陸外交部：我們不會發消息的

2018-03-28 20:03

李凈瑜赤山監獄探視李明哲 會面30分鐘

2018-03-28 16:27

川普：習金會進行得「非常順利」 金正恩期待見我

2018-03-28 21:16

影／回國後才能公開 金正恩訪中遵循金正日模式

2018-03-28 12:20

習近平接受金正恩邀請 擇日訪問北韓

2018-03-28 10:30

北韓主播報導金正恩訪北京 唸40分鐘乾稿無影音

2018-03-28 18:24

柯宇綸「強尼凱克」影片 國台辦：該片上映已擱置

2018-03-28 12:15

影／金正恩訪科學院 習近平釣魚台賓館設宴

2018-03-28 10:17

超自然！幽靈列車進站 車燈、形狀清晰可見

2018-03-28 16:11

柯宇綸遭指台獨 國台辦：強尼凱克在中國上映被擱置

2018-03-28 14:13

小弟重回大哥懷抱？金正恩周旋中國功夫了得

2018-03-28 13:06

北韓官媒：金正恩對朝中意見一致 感到滿意

2018-03-28 10:25

天宮一號墜回地球 時間大約在4月1日

2018-03-28 09:19

習近平、金正恩北京會談 聚焦無核化

2018-03-28 14:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top