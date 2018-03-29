湖北「十大拐」十分壯觀

2018-03-29 02:51 聯合報 新華社



湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市太陽河鄉境內「十大拐」公路，是白奉（湖北恩施白楊坪至重慶奉節）公路中的一段，因有十處拐彎而聞名。從空中望去，如玉帶纏山腰，十分壯觀。