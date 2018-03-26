19萬根斷髮 重慶退休師巧織1衣2帽百米繩

2018-03-26 20:03 世界日報 中國新聞組╱北京26日電



19萬1117根斷髮，乍聽起來，是不是覺得數字有些天方夜譚，重慶65歲退休教師項仁憲花了15年把這些斷髮，編織成一件上衣、兩頂帽子和100餘米長的幸運繩。

重慶晚報報導，項仁憲每天早上梳頭，總是小心翼翼地把自己掉的秀髮收集起來，裝進旁邊的一個白色塑料袋中。儘管已65歲，但她過腰的頭髮卻仍舊烏黑髮亮，極少有白絲。隨後她坐到客廳沙發上，對這一周來的斷髮進行清理。斷髮是亂的，糅合在一起，需一根根抽出來。

精選是有講究的，低於10厘米的不能要，按最長80厘米為標準，中等長度的先接頭。報導說，方桌上秤砣梨大小的毛球，實則是一根用斷髮拼接起來的長繩。兩年的時間，現在的長度已超過了100米。因主要是伴隨孫子想想成長，項仁憲給長繩取了個好聽又有寓意的名字：「幸運繩」。

報導指出，項仁憲的幸運繩，每20根斷髮為一組，粗了不好鉤，細了容易斷。用斷髮織成長繩，看似簡單，實則是個細緻活。只能一次性成型，所以難度很大，當斷髮用完後還要留個尾巴，以便下次繼續織時好接頭。

問及何以將斷髮留存下來，並別出心裁地編織成物。「年輕時，我長得還可以（漂亮），大家都說我和越劇名旦王文娟長得有幾分神似，尤其一頭烏黑秀麗的長發惹得眾人羨慕不已。」項仁憲說，在她34歲的時候，萌生了想永久保存自己斷髮的想法。經過15年摸索，49歲時，她找到了最佳辦法，就是把大家平常織毛衣用的鉤針，將斷髮編織成物。

報導稱，項仁憲從臥室衣櫃中拿出了一件早已完工的上衣，及兩頂帽子。上衣重383.5克，兩頂帽子，合重315克。不僅如此，上衣左邊有一朵大玫瑰花圖案，衣襟兩邊也有小玫瑰花圖案。「衣襟兩邊的花各有9朵，一共18朵，因為衣服全是用斷發編織的，中間就顯得很單薄，穿上身容易往上捲，所以再用頭髮編織這些玫瑰花圖案，就增加了衣服中間的重量，更便於穿著。」項仁憲解釋。

項仁憲介紹，2003年1月1日，她開始用自己的頭髮編織衣服，2008年12月31日完成，耗時6年；2009年1月1日開始編織帽子，2010年12月31日完成，耗時2年，隨後，第二頂帽子完成後，開始鉤織幸運繩。不管衣服還是帽子，穿戴的可能性都不太大，但在一家人看來，更多都是紀念價值。

65歲的孫志偉表示，一開始他認為妻子只是搞起好耍，結果沒想到她會堅持這麼多年。項仁憲的獨子則表示，「其實，媽媽最想的是，能被金氏世界紀錄收錄。但2014年6月9日、2015年8月24日、2016年2月12日，3次申報均被組委會以『不符合要求』給拒絕了，說白了，就是工作人員無法用數字來進行量化。」 191117根斷髮，她巧織成一件上衣兩頂帽子和百米長繩。 張詒宣／翻攝 分享 facebook

191117根斷髮，她巧織成一件上衣兩頂帽子和百米長繩。 張詒宣／翻攝 分享 facebook