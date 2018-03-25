你所不知道的網路水軍

2018-03-25 08:38 世界日報 記者 世界日報 記者 許依晨 ╱報導



圖片來源/Rawpixel.com 分享 facebook 中國「網路水軍」現象盛行，也是資訊爆炸下衍生的產物，但過多負面操作手法被揭露，提起網路水軍，幾乎是「過街老鼠，人人喊打」。近日，有自稱曾創辦團隊的「前水軍人」披露了這個行業的秘辛。

簡單來說，網路水軍就是為他人在網上發文回文造勢的網路人員，將時下新聞熱點和網民情緒結合起來，透過「借勢」和「造勢」達到行銷目的，並獲取報酬。

為何炒作？只要給錢什麼都能發

高速發展的網路，成為「網路水軍」的廣闊戰場，只要客戶給錢，「網路水軍」往往什麼樣的內容都能發。中國公安自2017年5月以來強力掃蕩收錢協助炒作議題、刪文的「網路水軍」，共計抓獲200多名嫌犯，關閉5000多個帳號、上萬個違規網站以及數千萬條惡意炒作訊息。

但「水軍」究竟有什麼獨門絕活，可以讓網路訊息對利害關係人造成欲生欲死的效果？ 自稱是「前水軍團隊BOSS」的前水軍人「老邪」，接受澎湃新聞邀請，線上回應網民各式提問時，他直言「網民們自以為了解的一切，90%都是包裝出來的」。

在澎湃新聞的「問吧」單元裡，他直言，水軍行業的水很深，想更多的了解這個行業，儘管問他吧。他在自我介紹中這麼寫道，「我是老邪，創辦過一家網站、兩家傳媒公司及水軍炒作工作室」、「因緣巧合進入水軍行業，剛開始只有十幾人小團隊，做些小單子。隨著業務增多，先後在2011年和2015年創辦了水軍炒作工作室和一家文化傳媒公司。收入開始逐漸增多，於是將水軍作為主業。」

他表示，水軍分不同的工種，有的是專門發帖子和評論，俗稱「五毛」。有專門寫稿子的「槍手」，也有負責項目策畫與輿論分析的策畫師，還有掌握媒體、大V合作資源的管理者等等。

網民的提問琳瑯滿目，「老邪」幾乎也是來者不懼，但有時也直接答覆，涉及客戶的隱私，不便引述；至於年輕人適合進入這個行業嗎？「老邪」回答「幹什麼不好？非要幹這個」。讓我們來看看這些網民與「老邪」之間的應答。

如何炒作？曝光微博小號捧藝人

Ｑ：我想知道你們怎麼運作媒體達到炒作的效果，能舉例嗎？

老邪：舉例就算了，因為客戶的信息還是需要保密的。至於如何運作媒體達到炒作的效果，這個辦法有太多太多。真的能說上一夜。

比方說炒作一個藝人，你可以曝光他的微博小號，結果大家發現，「哦，原來這個人和我們想像的不一樣，是有真性情的」。再比方說，可以組織人偽裝競爭對手來黑自己的藝人，先讓人以為那些黑料是真的，然後再翻盤，做個逆轉結局。

也可以搞一些同款衣服對比、街頭偶遇粉絲人品很讚、素顏女神等等。

Ｑ：社會道德不斷下滑的現實中，當水軍如何面對道德的考驗？有內疚感嗎？做為一個人的底線在哪裡？

老邪：水軍不完全都是做一些喪良心事的人，大多數水軍團隊的工作和正常的廣告公司、公關公司差不多。造生事的，真的是少數為了錢不擇手段的爛人。我不知道其他人，我個人沒有內疚感，因為從開始做水軍至今，我沒有做過一件違背良心的事，即使負面曝光，我都要求客戶必須提供真實有效的證據。

誰在炒作？一夜暴紅肯定有貓膩

Ｑ：如何鑑別一起事件中是否有水軍參與？

老邪：看時效。任何一個事件，除非明星、或者特別重大的事情。一般事件從發生、變異、被人關注、轉發、再引起廣泛關注，都是需要一個周期的，起碼一周。倘若一個不大不小的事件，一夜之間火遍網絡，那肯定是有人操作。其次是看參與者的帳號，有很多從未發表過任何言論或相關言論的帳號參與評論，那對是了。

其中最有意思的是，竟有網民詢問「入職水軍有什麼發展？」，戳到老邪的「萌點」。

Ｑ：入職水軍有什麼發展？或者說發展的路線有幾個階段？有職稱評選沒？

老邪：哈哈哈哈。職稱評選這個莫名戳到萌點。目前水軍分兩種模式，一種是線上虛擬團隊，可能幾十、幾百、幾千個人搞幾個群就開張了。這種收入是很低的，管理混亂，說解散就解散。

第二種是成熟的正式團隊，底層收入依然很低，但中高層收入對要超過二、三線城市企業的中高層。不過這兩種都不存在什麼職稱評選，未來發展也因人而異，沒有人會做一輩子水軍。

第三種類型的水軍團隊，就是一些傳媒公司、公關公司，其實就是正規化的水軍。

Ｑ：招人嗎？怎麼進入這類行業，需要哪些素質？

老邪 ：不招人。不建議進入這個行業，但想進入，去某寶搜索就一大堆。小學語文畢業，有獨立電腦，有網路，有時間。沒有特殊技能的話，底層水軍月收入不夠我買兩條菸的，「所以，幹點什麼不好？非要幹這個？」