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管太多？ 雲南規定農村婚喪宴 葷菜不能過半

2018-03-22 14:48世界日報 中國新聞組／北京22日電

報系資料照，非新聞當事人。 記者王敏旭／攝影
報系資料照，非新聞當事人。 記者王敏旭／攝影
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雲南省紀委、監察委近日下發《關於規範農村操辦婚喪喜慶事宜的通知》，明確雲南省農村地區除為本人及子女操辦婚事、為直系親屬操辦喪事外，一律不操辦客事。《通知》也對婚宴人數、宴請菜品數量及費用做了詳細規定，有網友認為該通知太過嚴苛。

新京報報導，雲南省紀委宣傳部工作人員表示，制定的數值標準是根據雲南省情及脫貧攻堅任務測算得出，但數值只是指導性，並非限定性。雲南有很多少數民族地區，可依當地生活水平、民族風俗進行合理調整。

《通知》明確操辦婚喪範圍，以慶生祝壽、升學入伍、就業退休、建房喬遷等事由操辦的家宴，不邀請親屬以外人員參加並收受其財物。參加農村婚事喪事宴請，贈送禮金或禮品價值不超過100元。而針對宴請規模，婚事宴請總人數控制在200人（20桌）以內，喪事宴請規模也要規範。其中，規定宴請每桌菜品不超過12個，葷菜不超過6個，每桌費用控制在200元內等。

《通知》還規定，操辦婚事要提前十天進行申報，喪事則可在事後十天內補報。

然而，由省級機關出台農村婚喪喜慶操辦事宜的相關規定較少見。網友質疑，「各具體地市按照各自習慣發布規定更好施行，由省級機關來發文，是否有必要？」

鋪張浪費、巧立名目亂象多

雲南昭通一名李姓村幹部表示，農村婚喪宴客鋪張浪費、巧立名目收取禮金現象多，即便早就制定村規民約，但具體實施時困難較多，「我們沒有權利罰款，只能靠批評教育，最多強制執行。」

李姓村幹部說，當地農村擺宴席，都是幾十桌起步，買豬宰牛加上請農村廚師掌勺、幫工費用，最低也要400元一桌，一桌將近20個菜，葷菜占多數，「做少了大家會說小氣，但一般情況都吃不完，吃不完就只能為豬。」

他還表示，曾一天收到十個請柬，請客內容更是五花八門，例如，為多收禮金，一家老人過世了，七個孩子擺七份禮單，「都在一個村裡住著，每個孩子家都要給，現在50元也拿不出手，基本都是100元起送了。」

他坦言，一旦有人開始做，只會愈演愈烈，「看見門簷破了，就把大門推倒重新換一個，刷上新漆就算是修建新房，也要請客。村裡的貧困戶在政府的幫助下蓋起新房子，也大宴賓客收取禮金。」

雲南省紀委宣傳部一名工作人員表示，出台此通知系基層反饋，農村宴客大操大辦行為已經變成農村群眾經濟負擔和精神負擔，要避免貧困群眾迫於人情世故大操大辦而積貧返貧，影響脫貧攻堅進程和成效。

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