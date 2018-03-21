杭州74歲瑜伽爺爺變網紅 學員排隊等上課

2018-03-21 19:06 世界日報 中國新聞組/ 杭州21日電



74歲瑜伽爺成網紅，學員排隊等上課。 圖／取自浙江在線 分享 facebook 杭州如今有越來越多的中老年人喜歡上了瑜伽，而被大家稱為「樂叔」的74歲樂明潮因為瑜伽成了社區網紅，並成立「民家公益瑜伽俱樂部」，最多時開了十個班。他說，自己是70歲開始當上瑜伽教練，學員們排著隊要上他的課，最大的學員已經84歲，這樣的退休生活是他從來沒想過的。

錢江晚報報導，「樂叔」是寧波人，接觸瑜伽是退休以後的事。他上班時因為工作關係，時常在外吃飯喝酒，又幾乎不運動，常年累月就患了高血脂、高血壓等慢性病。等到退休後，他開始認真投身到全民健身的行列。

最初選擇的是每天跑西湖。但是，跑步這項運動受天氣影響較大，一到下雨下雪冰凍天，就沒辦法繼續。後來，女兒給他辦了張舒適堡的健身卡，於是他開始天天泡健身房。

玩器械、學搏擊、跳拉丁……凡健身中心裡有的課，樂明潮都去嘗試過。在玩遍所有項目後，他最終選擇了瑜伽。之後，樂明潮堅持每天都到瑜伽房報到，回到家還要繼續練。最瘋狂的時候，他一天上三堂課。

報導說，8年瑜伽練下來，樂明潮在杭州瑜伽圈裡小有名氣，2014年，他考出了高級瑜伽教練資格證，於是想辦個班，免費給上了年紀的人教瑜伽。

這個想法很快得到了社區的大力支持，第一年開了兩個班，隨著名氣越來越大，學員也越來越多，去年最多時開了十個班。

他說：「與年輕人比，中老年人更注重養生和健康。瑜伽動作舒緩，比較適合。我想盡可能帶動更多人動起來，辛苦一點也是值得的。」