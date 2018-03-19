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內蒙騎馬上學？他遛馬後送女友回校園暴紅

2018-03-19 17:48世界日報 中國新聞組╱北京19日電

近日內蒙古呼和浩特一對男女在內蒙古大學南校區校園內騎馬，被網友拍下傳到網上後引起關注。當事男生王江濤澄清，網傳視頻並不是他們騎馬上學，只是遛完馬送女友回學校。校方稱這是偶然事件，雖然沒有明文禁止校內騎馬，但按學校管理要求，是不允許在校內騎馬的。

北京青年報報導，有網友發出視頻，內蒙古呼和浩特有一對情侶在校內騎馬引轟動。視頻很快引發網友關注。有網友評論其「花式虐狗」，也有網友調侃「有馬有真相，坐實內蒙古人騎馬上學了」。更有網友紛紛跟風調侃當地特色動物，有雲南網友稱「明天騎大象去上學」，有四川網友稱「我每天騎熊貓上班」，也有人調侃「南方人都是騎著飛天蟑螂出門的」。

大陸大學生情侶騎馬上學。 韓劍華／翻攝
大陸大學生情侶騎馬上學。 韓劍華／翻攝
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據報導，視頻當事男生王江濤回憶，當天下午5點多，他和女友在內蒙古大學附近的南湖濕地公園遛完馬後，就騎馬把女友送回學校，走的是通往校內的一條小路。「如果走正門應該會被保安攔下來，當時也沒想太多，以為大家都還沒下課，沒什麼人看到，沒想到有人拍下來傳到網上」。

今年上大四的當事女生冉曉婧表示，在校內騎馬的視頻引起轟動後，第二天她就接到學校保衛處的電話，要其解釋是什麼情況。學院老師也打電話了解，確定不是炒作後才放心。報導稱，對於網友調侃的「秀恩愛」，冉曉婧笑稱，其實當時兩人還不是男女朋友，但「學騎馬換來一個男朋友也是很開心」。王江濤也表示，當天是白色情人節，他就是當天向女友告白的。

報導說，王江濤稱，其實在內蒙古的牧區，小孩騎馬上學的情況也有，但在城市養馬都是不容易的。在他小時候，父親曾養過一匹小馬，他從小就喜歡，但一直沒機會自己養，直到大學畢業後才開始養馬，並學了馬術。養馬不僅需要時間，更需要花錢。王江濤當初買兩匹馬花了5萬，還一次性配備馬鞍和冬季御寒的馬衣，之後每個月光餵馬就得花2000多元。

王江濤每天來回驅車40公里去馬場餵馬、遛馬，花很多時間照顧馬，但真正騎乘的時間不到三分之一。「我早上6點起床，7點到馬場給馬餵草、餵水，再清理馬糞、打掃馬廄，做完這些就接近中午了。下午還要遛兩三小時，遛完再餵一頓，晚上11點再添一次草，回家都得夜裡12點。」

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