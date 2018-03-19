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大陸122公斤媽剖腹產 「每縫1針都冒油」

2018-03-19 16:09世界日報 中國新聞組／杭州19日電

27歲的二胎媽媽胡女士破了紀錄，成為杭州市婦產科醫院建院以來最重的媽媽，體重12...
27歲的二胎媽媽胡女士破了紀錄，成為杭州市婦產科醫院建院以來最重的媽媽，體重122公斤。腹部脂肪厚7厘米，每縫一針都冒油。 張詒宣／攝影
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坐著打麻醉，每縫一針就會冒油，27歲的二胎媽媽胡女士破了紀錄，成為杭州市婦產科醫院建院以來最重的媽媽，體重122公斤。

杭州日報報導，在做剖腹產手術時，因為胡女太胖，醫院麻醉科派出了三位麻醉師，力量配備比平時強了一倍。上手術台的產科醫生謝真更有感觸，「手術過程中，我們發現胡女腹部的脂肪層足足有七厘米厚，是一般產婦的兩倍。手術刀畫下去，必須下更大的力氣。即使已經切開腹部，刀口還是會自動合起來。術後縫合也不容易，只能半針半針縫，每穿一針就會有油冒出來。」

經過多團隊的合作，胡女順利迎來了第二個孩子，一名3200公斤重的男嬰。

據報導，胡女的兩次懷孕歷程：4年前懷頭胎，孕期增重30多公斤；現在二胎，每頓都要吃兩碗米飯，增重25多斤。「孕前體重指數25-30的人，整個孕期可以增重7-11公斤，而胡女的體重指數超過30，整個孕期最多只能增重5-9公斤。」謝真醫生說，現在很多準媽媽在懷孕期間，都擔心自己無法供給胎兒足夠的營養，於是瘋狂進食，這會對自己和胎兒造成不好的影響。

報導稱，謝醫生表示，按照最新的《孕期婦女平衡膳食指南》，準媽媽每天攝入水量1700-1900毫升。孕早期，準媽媽每天吃水果250-300克，孕中晚期為200-400克，不宜吃高升糖指數的水果，如香蕉、甘蔗、桂圓等。動物肝臟也必不可少，應每周吃1-2次，每次40-50克。另外，孕中晚期每天補充奶製品300-500克，超重的準媽媽可以選擇低脂肪或零脂肪牛奶替代。

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