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番茄炒螃蟹形同吃砒霜 專家：謠言

2018-03-15 22:45中央社 台北15日電

示意圖，非本文所提番茄炒螃蟹。灣農民曆記載柿子與螃蟹一同吃會中毒。大陸的食物相剋...
示意圖，非本文所提番茄炒螃蟹。灣農民曆記載柿子與螃蟹一同吃會中毒。大陸的食物相剋圖則稱，同吃番茄與螃蟹會產生砒霜，但食品營養專家今晚證實是「謠言」。圖／ingimage
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台灣農民曆記載柿子與螃蟹一同吃會中毒。大陸的食物相剋圖則稱，同吃番茄與螃蟹會產生砒霜，但食品營養專家今晚證實是「謠言」。而時下流行的量子防癌保健品，則根本沒有這回事兒！

3月15日是中國大陸的消費者權益日，中央電視台按慣例於今晚舉行「3.15」晚會。央視報導稱，中國農業大學食品學院營養與食品安全系副教授范志紅表示，食物相剋學曾提及，由於番茄富含維生素C，能把螃蟹中的一種成分轉換為有毒物質，一起吃會在體內產生砒霜（三氧化二砷）。

對此傳聞，范志紅指出，科研人員曾用蟹肉模擬人體內部環境進行實驗，發現蟹肉中的有機砷，並沒有變成有毒的三價無機砷。且試驗中檢測到的無機砷，是原來就在蟹肉裡，不是加入番茄後生成的。

她表示，即便是蟹肉中的這些無機砷含量，也遠遠不會導致人們中毒。就蘭州大學醫學院曾招募100多位志願者進行的同時食用番茄和蟹肉實驗看，並沒有自願者出現中毒症狀。

至於大陸網路上流傳、由中國營養協會背書的食物相剋圖，報導稱，實際上民政部早已曝光中國營養協會是非法機構，正規的叫做「中國營養學會」。

事實上，類似的防中毒或是防癌保健品、不勝枚舉。中新網報導，以當紅的量子保健品為例，被稱為中國量子之父的全國政協委員、中國科學院院士潘建偉透露說，連他的親戚都上了量子保健品的當。

潘建偉說：「就是我的一個姨媽，說建偉啊，我買了一個量子掛墜，聽說利用你這個東西可以防癌！」面對親人的詢問，潘建偉給出斬釘截鐵的答覆：「根本沒有這回事兒！」

他說，中國的量子科學做得不錯，但現在民間有廠商利用所謂的量子概念，推銷量子保健品，「什麼量子鞋墊、量子掛墜都來了，希望大家不要上當。」

中毒農民醫學院

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