指甲入藥？ 「唐代就有記載」

2018-03-13 02:47 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



人的指甲也可以入藥？一則藥品盒上的成分表包含「人指甲」日在中國大陸網路走紅，有網友還調侃說，「平時咬指甲，可以說自己在吃中藥。」成都商報則引述專家的話指出，早在唐代醫學典籍中就有指甲入藥的記載。

最近一則藥品盒上的成分表在大陸網路走紅，其成分表中標明「人指甲」，讓很多網友大呼驚奇。許多人疑惑，是真正的人指甲還是寫錯了？人指甲到底是手指甲還是腳趾甲？

成都商報向大陸國家食品藥品監督管理局查詢，確實有這款藥品。這款名為「喉炎丸」的大陸國產藥品（國藥准字Z51021078），由成都九芝堂金鼎藥業公司生產，產品類別為中藥，劑型屬丸劑（包衣微丸），2015年4月批准上市。

成都商報引述成都同仁堂藥店工作人員指出，「指甲是可以入藥的，當然是進行消毒處理的，也不可能使用腳趾甲。」這一款「喉炎丸」，售價16元人民幣，藥品包裝盒上成分一欄標識，除硼砂、黃連、熊膽等常見中藥外，最後一項為「人指甲」。該藥品功能主要是「清熱解毒、消腫止痛，用於咽喉腫痛、單雙乳蛾，癰疽瘡癤腫毒。」

成都中醫藥大學藥學專家盧先明說，指甲入藥很早就有記載，在一些傳統的重要典籍中，「不只是指甲，『本草綱目』中還有頭髮、人乳等物品，這些在過去屬於中藥範疇，現在其實已經很少使用了。」盧先明還透露，「只有頭髮，偶爾還會繼續充當止血的功用，但也會選擇沒有染過的頭髮，同時前期進行檢驗、清洗。」

「使用人指甲在唐代『千金要方』中有記載，但用量很少，一直都不普遍。」成都中醫藥大學國學院院長李繼明表示，人指甲的具體功用，在過去典籍中都有記載，依照不同搭配有不同功用。除了人指甲，按中國傳統中醫的說法，頭髮、人牙、頭皮屑、耳垢等都是中藥範疇。