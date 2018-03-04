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軍事迷登山「尋彈」 意外發現二戰砲彈

2018-03-04 18:38世界日報 香港新聞組／香港4日電

一名外籍軍事迷手持金屬探測器登山「尋彈」，途至一條引水道的草叢時探測器大鳴，疑似發現一枚砲彈報警，警方封鎖現場，最終成功引爆，其後將有關碎片檢走。

大公報報導，經檢查後，相信為一枚二戰時期英式迫擊砲彈，長約300毫米，寬約81毫米。由於該砲彈具高爆炸性，於昨日下午5時作第一次引爆，並傳出巨響。其後，爆炸品處理課人員成功拆除炸彈的撞針及信管，確認已無爆炸風險，遂把現場解封。近年在大潭黃泥涌一帶不時發現炸彈，外界普遍相信源自二戰時上址為重要戰場所遺下未爆炸的炸彈。

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