用餐還得付餐具費 陸餐飲店消費者錯愕

2018-02-17 21:22 中央社 台北17電



在中國大陸的街坊餐館用餐，不少業者都會收取餐具費，令消費者感到錯愕。 情境示意圖。圖／Ingimage 分享 facebook

在中國大陸的街坊餐館用餐，不少業者都會收取餐具費，令消費者感到錯愕。雖然官方不斷強調餐廳有義務提供免費的清潔餐具，但這類消費糾紛仍層出不窮。

一般人上館子不太會自備餐具，但大陸餐館只提供「收費消毒餐具」的情況卻很普遍。這些餐具將碗盤、湯匙、茶杯、小碟子、喝水的玻璃杯一套套用收縮膜包裝，一旦拆封使用就要付費，一套約在人民幣1到3元（約新台幣4.6到13.8元）不等。

如果吃的是一碗麵、一盤水餃或炒飯，或許可勉為其難只用免洗筷完成就餐，且忍住不喝店家提供的茶水。但如果是吃合菜，很難不用到其他餐具。

楊子晚報報導，南京市民劉女士去年底和朋友吃了一桌菜後發現，帳上多了36元，原來這是12名客人的餐具費。當她反問飯店服務人員是否有提供免費的餐具，得到的卻是否定的答案。

劉女士認為，這樣的做法有強迫消費之嫌。

官方則表示，按照規定，餐飲業者如果事先告知餐具收費，就不算強迫消費，但也應當提供免費餐具供消費者選擇。

有消毒公司表示，考慮人工和場地成本，大陸很多飯店目前都不再設有餐具的清洗間，而多由餐具消毒企業來提供。以基本的消毒碗筷、碟子、勺子為例，平均一套餐具的清洗和運送成本大概在0.8至0.9元，飯店再向消費者收取1到2元的使用費。

北京盈科（南京）律師事務所主任律師曹義懷說，不提供免費餐具，等於是剝奪消費者的選擇權。

儘管大陸已有相關法規，但很多餐館仍未提供除了免洗筷之外的免費參具，導致相關消費糾紛不斷。