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傳統蘆笙會 苗族姑娘秀才藝

2018-02-08 01:59聯合報 新華社

貴州省黔東南苗族侗族自治州丹寨縣興仁鎮翻仰村6日舉行傳統苗族蘆笙會，苗族姑娘盛裝打扮，展示自己精緻的刺繡手藝、優美舞蹈才藝。

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整理包 / 花蓮強震驚魂 這一夜發生什麼事

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