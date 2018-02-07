春晚主持大換血 網友喊：還我董卿！

2018-02-07 15:05 世界日報 中國新聞組╱北京7日電



董卿。（取材自微博） 分享 facebook 農曆春節將至，一年一度的央視春晚的主持陣容也公布了，由康輝、朱迅、任魯豫、李思思、尼格買提聯袂擔綱，而有著中國「央視一姐」之稱的董卿和主持了21年春晚的朱軍出局。對此，很多網友表示不能接受，熱評全在喊「還我董卿、朱軍！」

央視春晚官方微博6日公布主會場的5位主持人，其中任魯豫是首次擔當，李思思回歸，但明星搭檔朱軍、董卿不在陣容中。長江日報報導，朱軍、董卿這對搭檔這麼多年來積累的人氣不容小覷，尤其是董卿，網友呼聲極高，有人甚至說：「沒有董卿的春晚我也不想看了！」但也有網友認為新老更替再正常不過，為她開心「終於可以回家圍爐」。

中新社報導，今年央視春晚將適當增加港台演員比例，「年齡最大的87歲，最小的不到3歲」。而為體現中華一家親；適當安排海外節目和融入更多的國際性元素，將春晚文化波覆蓋到世界各國。

伴隨著節目打磨日臻完善，5日在央視一號演播大廳進行首次全要素彩排，春晚演出陣容也逐漸浮出水面。

華西都市報報導，央視春晚從去年8月初開始，1500多位演職員忙碌了5個多月。5日下午2時，春晚第一次全要素帶妝、帶觀眾彩排。王菲、那英、成龍、周杰倫、李易峰、王凱、楊洋、馮鞏、張國立等多位明星，還有俄羅斯以及非洲的演員悉數上場。彩排時間長達5個小時。

最值得關注的是，王菲和那英時隔20年重上春晚舞台，但兩人演唱的曲目並非網上所傳的《重逢》，而是《歲月》。