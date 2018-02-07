2018春晚首彩排 節目諷官僚主義

2018-02-07 15:04 世界日報 中國新聞組╱北京7日電



央視春晚首次彩排，現場的武術表演驚詫眾人。(取材自微信) 分享 facebook

央視2018年春節聯歡晚會5日在京舉行第一次彩排。最受關注的語言類節目，既有諷刺官僚主義、形式主義者，也有反映「一帶一路」建設和中非人民友誼者，還有講述海峽兩岸人民親情者。因此，有網友戲稱此次春晚為「政治」的集結地，是另一種形式的《新聞聯播》。

新華社報導，據總導演楊東昇表示，今年春晚仍舊開闢了四大分會場，分別是貴州黔東南州黎平縣肇興侗寨、山東泰安、廣東珠海、河北張家口。此前，央視春晚官方微博透露，最有看頭的將是語言類節目，「以前，一場春晚能有七到八個節目算是多的，而狗年央視春晚將打破這一規律，給語言類、創意類節目更多時間，讓不同藝術形式的節目在春晚舞台上展現」。

報導說，其他節目方面中，有魔術與音樂的混搭，也有傳統曲藝與現代舞蹈的融合，還有少林功夫與武當功夫的同台。而作為重中之重的語言類節目，匯集了老中青三代演員、台灣演員和外國演員，題材貼近現實。

另據多維新聞報導，有輿論認為，春晚是中國政治環境的風向標，從春晚內容就可看到同年中共意識形態趨勢。 因此，每一年的春晚都有好和壞的兩極評價。有人說，春晚符合中國的大政方針政策等等。也有人認為春晚脫離了大眾，脫離了生活和現實。 因此，有媒體指出，這場一年到頭來「最後的晚餐」負載了越來越多的政治功能和意義，儼然成為中國年終的政治大餐。