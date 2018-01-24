杭州老翁搭長途飛機 隔天竟左眼失明

2018-01-24 17:50 世界日報 中國新聞組╱杭州24日電



杭州王姓老翁飛抵加拿大溫哥華的第二天，左眼突然看不見了。 情境示意圖。圖／Ingimage 分享 facebook

出國長途飛行，累得腰痠背痛很常見，但76歲的杭州王姓老翁飛抵加拿大溫哥華的第二天，左眼突然看不見了。經歷4個月的就醫，左眼視力仍只有光感。醫師對此表示，這與老翁搭乘長途飛機有關，因為他長期服用抗血小板藥物，並患有高血壓，長期久坐造成血液不循環，血壓升高，導致視網膜血管破裂失明。

錢江晚報報導，老翁6月中旬從杭州搭機20多個小時到加拿大溫哥華，途中因擔心打擾別人，幾乎沒有站起來活動。不料抵達加拿大的第二天中午，準備出門吃飯時，卻發現左眼有黑影，坐下休息後情況沒有好轉，左眼甚至整個看不見。

他隨後到社區附近一家醫院就診，醫生起先懷疑是「視網膜脫落」，後來經過超音波檢查，確診是「視網膜血管破裂」。老翁經過手術終於可以看到微光，但視線卻越來越模糊，醫師表示是因為白內障加重，必須動第二次手術，但他拒絕了。

報導說，老翁之後回中國就診，醫師卻表示「許多人跟他一樣」。經過飛秒激光輔助白內障摘除術，老翁的視力恢復到0.8。

對此，浙江大附屬第二醫院眼科主任姚克呼籲，白內障、青光眼等眼科手術術後一個月內，不要坐飛機，因為機艙內要加壓，不利於手術傷口癒合；罹患高血壓、糖尿病的病人，在旅行時不能驟然停藥，同時避免久坐、情緒起伏也不要過大；到氣溫低的地方旅行，做好保暖工作，避免發生與王姓老翁一樣的情況。