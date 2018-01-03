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青海原子城 騎行者樂土

2018-01-03 02:25聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

秉承綠色發展理念，中國大陸第一個核武器研製基地「原子城」退役至今，已經發展成為自行車騎友的樂土。

新華社報導，原子城位於青海省海北藏族自治州海晏縣境內。這座建於1958年的中國大陸首個核武器研製、試驗和生產基地在經過嚴格去汙和綜合環境治理後，於1993年5月全面退役，更名為西海鎮。如今重現碧水藍天的秀麗風光。

「西海鎮是我環湖騎行之旅的起點和終點，不僅可以領略草原風光，也可以感受高原小鎮的乾淨和安靜，還能遊覽曾經研製原子彈、氫彈的科學家們工作過的地方，有種時代和社會變遷的歷史感，很難忘。」來自甘肅蘭州的周登邦說。

由於地處青海湖北岸，且距離省會西寧市僅110公里，憑藉便捷的交通及齊全的配套設施，西海鎮日漸發展為環青海湖自行車騎行大本營，可提供自行車租賃、教練、物資保障、住宿、餐飲、娛樂等服務。

走進達玉環青海湖自行車旅遊綜合服務基地，首先映入眼簾的就是一大排自行車，墻上貼滿租客留下的便簽，服務台周圍擺放著頭盔和手套，角落堆滿備用輪胎和工具。

「公司是2012年成立的。隨著青藏高原旅遊熱和環青海湖國際公路自行車賽的帶動，自行車騎行旅遊發展特別快。2017年我們遊客接待量達20萬人次。」海北達玉部落文體旅遊產業發展有限公司總經理桑升傑說。

目前，「達玉部落」的基地擁有3000多輛自行車，並在環湖騎行線路設置了三個服務驛站，可提供車輛檢修、事故救援及住宿、餐飲等多項服務。

海晏縣文體廣電旅遊局副局長才洛傑表示，在西海鎮像「達玉部落」這樣的自行車俱樂部、租賃行大約有30家，去年全縣旅遊接待256萬人次，旅遊綜合收入達人民幣9.6億。

自行車核武

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