不打烊書店 為成都閱讀者亮燈

2018-01-01 02:11 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



「如果每個人的家都有一個安靜的角落，那就是書房，而我希望書店是城市的書房。」歲末傍晚，成都熙熙攘攘的太古裏剛剛亮起華燈，對面不起眼的義學巷裏，羅竻正經營著他的琦竻24小時不打烊書店。

新華社報導，走進書店，車流和人流的喧囂突然消失。羅竻說，「鬧中取靜」是書店選址的原因。200平方公尺的店面被分割成上下兩層，而在連接兩層的樓梯中間，另一位合夥人室內設計師蕭琦別出心裁地設計一個舊書閱讀空間，

2011年，大學畢業的羅竻來到成都，和父母一同打理家中的服裝生意。但平時喜愛看書的他卻一直為一件事情困擾：身邊的書店越來越少了。因為愛書，羅竻找到自己的合夥人，蕭琦和冉佳炘；因為懷念讀書，羅竻和蕭琦把書店裝修成「80後」「90後」童年的書房樣式。

「設計、施工全靠自己，為了淘舊貨，我們走遍了成都幾乎所有的舊貨市場，鋼筋、水泥也是自己運，你看那些木窗，是不是很有小時候的感覺？」羅竻指著店裏自己拼的木窗說，「這些設計都是想找回我們這一代人小時候的場景，就是我們最初接觸到書籍的啟蒙時期家裏的樣子。」

今年五一，不打烊的琦竻書店開業了，這裡很快便成為了溫暖都市人的小窩。不大的書店，擺滿了羅竻、蕭琦為讀者精挑細選的回憶，黑白電視、木箱、台式風扇，還有一台依然在使用的老冰箱。舊書閱讀空間，堆滿了發黃的舊書，其中一些是喜愛書店的讀者專程送來的。

「成都以休閒聞名，夜生活很豐富，但大多偏向娛樂，我想應該會有一些人喜歡找個安靜的地方讀書。」羅竻說，每天晚上夜深，便是老讀者、新朋友紛至沓來的時候，有遊客、有出差的人，更多的是老顧客把這裡當成思考場所。

1名大學生連續2個星期晝夜在這裡復習雅思、1名博士正在樓上寫論文、微醺的讀者在休息室睡覺、伏案一天的策畫人來到店裡加班，他們會互相問：你為什麼這麼晚還在這裡，很多人變成了好朋友。

羅竻在書桌上擺許多本子，供讀者傾訴，他會不時把這些留言張貼在樓梯轉角，「原來世界上有那麼多可愛的靈魂。」一名讀者寫到。通過社交軟體，琦竻書店已經成為「網紅書店」。

「閱讀正在成為城市的新風尚，文創產業也一定會快速增長。」羅竻說。

成都市文廣新局的資料顯示，目前成都市的實體書店超過770家，1千平方公尺以上的共22家。實體書店數量、出版物發行業整體經濟指標在2009年至2014年連續5年下滑，已止跌回升。

羅竻手機有個微信群，裏面都是書店的老讀者。他說，為了讓閱讀理念更深入人心，他正準備通過義工方式讓讀者參與到書店活動中，這也是他創辦書店初心的更進一步：「無論讀者何時進入閱讀的狀態，這家書店都能像一盞燈為讀者亮著。」