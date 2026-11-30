大陸知名飲料企業娃哈哈再傳營運變動。陸媒報導，位於浙江杭州的娃哈哈下沙開發區的基地多條生產線自11月13日左右陸續停工，有知情人士透露，停產或與原材料供應有關。

第一財經報導，在下沙基地發現，基地門口偶有運輸車輛進出，但廠區內多條生產線大門關閉，未觀察到設備運轉、人員集中作業，或明顯的裝卸、發貨情況。

下沙基地是娃哈哈在杭州的重要生產據點。據企查查資訊，下沙基地是娃哈哈規模較大、生產品種最多的生產基地之一。

知情人士表示，娃哈哈在浙江杭州共有下沙、海寧及橋南三個生產基地，其中下沙基地是相當重要的核心基地。

而在生產基地傳出停工前，娃哈哈高層人事也出現變動。每日經濟新聞日前報導，多位接近娃哈哈集團人士表示，娃哈哈集團董事長許思敏已正式離職。