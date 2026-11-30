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大陸A股將迎解禁高峰 市值衝2.36兆元
大陸A股12月將迎來解禁高峰，限售股解禁市值人民幣4,771億元（約新台幣2.36兆元），創近半年單月新高。其中，交通銀行、摩爾線程等八家公司解禁市值超過人民幣百億元，合計占全月解禁規模逾六成，且集中在12月前20天。
第一財經指出，根據Wind數據，以11月27日收盤價計算，12月將有121家上市公司限售股解禁，涉及295.08億股。
報導提到，交通銀行12月17日將解禁131.78億股，市值達人民幣1,188億元，居全月之首；其次為2025年12月上市的大陸GPU業者摩爾線程，12月7日解禁市值達人民幣567億元。國際復材則以人民幣441億元位居第三。前三家公司解禁市值合計人民幣2,197億元。
科技股是此波解禁潮焦點。除摩爾線程，同樣於2025年12月上市的沐曦股份，其12月解禁市值達人民幣42.53億元。此外，蘅東光及強一股份解禁市值分別達人民幣326.91億元及188.76億元。
大眾證券報指出，12月解禁市值前五大產業依序為銀行、電子、建築材料、通信及醫藥生物，合計占全月72.3%。解禁比例方面，12月有37家公司解禁股份占總股本比率超過40%，部分逾七成。
解禁比例方面，12月有37家公司解禁股份占總股本比率超過40%，部分逾七成；另有18筆解禁股份帳面收益率超過100%，涉及17家公司，其中蘅東光達1,441.75%，沐曦股份及臻寶科技也均超過200%。
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