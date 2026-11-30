素有「中國科技第一展」之稱的第廿八屆中國國際高新技術成果交易會（高交會）廿八日在深圳落幕。當日的展館洽談區裡，杜拜客商瓦埃勒．阿里還在和一家中國企業的工程師核對產品參數。這是他第一次來深圳，卻在三天內看中了三款當地市場稀缺的產品。「深圳才是真正的科技創新動力源，我以後每年來。」他說。 中新社報導，本屆高交會交出了亮眼的成績單：三天展期吸引四十八萬餘人次專業觀眾，其中國際觀眾超四點五萬人次；一三六五個採購團到場，現場促成五百七十餘項供需及投融資對接項目簽約，意向成交金額突破一七五○億元人民幣。

2026-11-30 02:57