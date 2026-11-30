香港積極打造國際黃金交易中心，據港媒引述香港政府統計處數據，今年前十月香港黃金進口量約1,140公噸，已較去年全年增加22％，創下近13年（2013年以來）同期累計新高。

同時，香港正全速推動2028年內將黃金倉儲容量擴大至超過2,000公噸的目標，並將於明年首季啟用「香港黃金中央清算系統」。

根據中國日報香港版引述的歷史貿易統計，香港全年黃金進口量的歷史峰值出現在2013年（約1,158公噸）。2026年前十月累計約1,140公噸，已超越2014年至2025年間每個「完整年度」的總量，預計加上11、12月數據後，2026全年極大機率刷新歷史最高紀錄。

南華早報報導，受今年金價維持高檔影響，今年前十月香港黃金進口總值大增61%，達港幣1兆2,700億元。隨著10月金價回落，香港當月未鍛造非貨幣黃金進口量達139.6公噸，月增24.4％，僅次於6月的150.3噸，創下了十多年來的最高紀錄；10月進口總額月增18.1％，達港幣1,453億元。10月下旬，現貨金價一度跌破每盎司4,000美元。

香港10月黃金進口量的增加主要是由於黃金價格較低，投資者和消費者趁機購買黃金。香港作為國際黃金交易中心的推動力也在不斷增強。

跨境黃金需求也有所增加，大陸10月經香港淨進口的黃金總量76.19公噸，月增1.6％，創下今年4月以來的六個月新高。

對於大陸出口商來說，香港黃金進口量的增加可能意味著新的商機。大陸是全球最大的黃金生產國之一，擁有豐富的黃金資源。大陸的黃金生產企業可以透過香港這個國際黃金交易中心，將黃金出口到全球各地。

同時，大陸也是全球最大的黃金消費國，對黃金進口實施嚴格管制，上海黃金交易所去年6月在香港設立首個境外交割倉庫。

香港財經事務及庫務局副局長陳浩濂28日在佛山出席第八屆粵港澳大灣區金融發展論壇時表示，香港正全面布局黃金及大宗商品產業鏈，全速推動2028年內將黃金倉儲容量擴大至超過2,000公噸的目標，明年首季正式啟用「香港黃金中央清算系統」，並於今年內公布以人民幣計價、實物交割的黃金期貨合約細節。