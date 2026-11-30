大陸汽車業獲利持續承壓。大陸乘聯會祕書長崔東樹近日公布數據顯示，今年前十月汽車業營收年增1.9%，但利潤年減26%；10月利潤更年減53%，銷售利潤率（營業利潤率）降至1.9%。他指出，原材料及半導體零組件成本上升，加上消費者觀望及市場價格競爭，持續壓縮車企獲利空間。

數據指出，今年前十月大陸汽車業營收人民幣9兆589億元，年增1.9%，成本年增3.2%，利潤總額人民幣2,867億元，年減26%，銷售利潤率3.2%。單看10月，汽車業營收人民幣1兆154億元，年減3.3%，利潤僅人民幣191億元，年減53%，銷售利潤率降至1.9%。價格競爭使整車企業陷入「越賣越便宜」的困境，降價搶市卻未能改善獲利。

崔東樹說，記憶體價格大幅上漲、碳酸鋰價格翻倍，汽車產業鏈單車成本年增6.8%，高於單車營收年增5.6%，毛利年減23.9%。

崔東樹指，今年前十月汽車製造業利潤年減26%，跌出10月單月工業企業利潤前十名；相較之下，計算機、通信及電子設備製造業利潤年增84%，煤炭業及黑色金屬冶煉業分別大增98%及655%。他以「上游吃大肉，科技喝濃湯，車企在流血」形容產業獲利差距，價格戰壓低汽車業營收，單靠擴大銷量不易改善獲利。

面對營收及獲利壓力，他認為，車企應跳出大陸市場低價競爭，透過高階智慧駕駛及高端產品提高附加價值，並加快海外布局，尋找利潤空間較高的市場。