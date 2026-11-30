大陸車企憑藉電動車全球熱銷逐步成為不可忽視的強勁對手，德系、韓系車紛紛以中國大陸為目標提出解方，比如南韓現代汽車高層表態力爭縮小與大陸車企成本差距，德國經濟學家甚至建議將福斯汽車賣給中國大陸。

韓媒「電子新聞」報導，現代汽車集團副會長張在勳近日在2026廣州國際車展上提出，要在三年內盡可能縮小與大陸車企的成本差距。他表示，據估算，與大陸車企的成本差距在30%左右。未來三年內，必須盡可能縮小差距。「從配置到標準，不全面改變就無法取勝，我們一直抱著這樣的決心展開工作。」

此外，作為歐洲龍頭汽車製造商之一，福斯汽車因在新能源車和智駕領域轉型落後導致中國大陸市場銷量下滑，疊加歐洲本土高昂生產成本重壓，目前正陷入近90年歷史上最嚴峻的危機。

據財聞網引述德媒報導，德國基爾世界經濟研究所所長莫里茨．舒拉里克日前在一場高級別工業會議上建議，乾脆將德國福斯汽車集團賣給中國大陸。

舒拉里克建議，福斯汽車未來最重要的是繼續在德國生產製造、創造經濟價值，企業最終屬於誰是次要的。他直言德國在汽車製造領域已淪為「發展中國家」。他進一步指，歐洲應允許中國大陸電動汽車銷售，但須推出措施倒逼中國大陸車企將生產轉移至歐洲，例如提供政府補貼時設置歐洲製造要求，或要求企業成立合資公司。