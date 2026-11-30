香港積極打造國際黃金交易中心，港媒引述香港政府統計處數據，今年前十月香港黃金進口量約一一四○公噸，已較去年全年增加百分之廿二。同時，香港正全速推動二○二八年內將黃金倉儲容量擴大至超過兩千公噸的目標，並將於明年首季正式啟用「香港黃金中央清算系統」。

南華早報報導，今年前十月香港黃金進口量已超過去年全年的九三四公噸，受今年金價維持高檔影響，進口總值大增百分之六十一，達一兆二千七百億港元。

隨著十月金價回落，香港當月未鍛造非貨幣黃金進口量達一三九點六公噸，月增百分之廿四點四，創四個月新高，進口總值月增百分之十八點一，達一四五三億港元。十月下旬，現貨金價一度跌破每盎司四千美元。

另據香港文匯報，香港財經事務及庫務局副局長陳浩濂廿八日出席第八屆粵港澳大灣區金融發展論壇時表示，香港正全面布局黃金及大宗商品產業鏈，全速推動二○二八年內將黃金倉儲容量擴大至超過兩千公噸，明年首季正式啟用「香港黃金中央清算系統」，並於今年內公布以人民幣計價、實物交割的黃金期貨合約細節。