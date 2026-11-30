比亞迪全球汽車銷量排名再向前推進。根據日媒報導，大陸電動車製造商比亞迪2026年第3季全球銷量達132萬輛，年增19%，首度超越Stellantis及美國通用汽車，躍居全球第四，較去年同期上升三個名次。

日媒指出，匯總各車廠銷量數據發現，第3季全球車廠銷量由日本豐田（Toyota）汽車居冠，達266萬輛，但年減5%；德國福斯汽車以188萬輛排名第二，年減14%；南韓現代汽車（Hyundai）以177萬輛排名第三，年減2%。比亞迪與現代汽車仍有45萬輛差距，但較去年同期縮小25萬輛。

比亞迪此次排名上升，主要受到海外市場銷量成長帶動。報導指出，比亞迪近年面臨大陸市場競爭加劇，自2025年9月以來，連續多個月單月銷量低於去年同期。今年首季，比亞迪全球銷量年減30%至70萬輛，排名一度跌至第11名。

隨著海外市場快速擴張，比亞迪第3季乘用車海外銷量（含皮卡）達54萬輛，為去年同期的2.4倍，創單季歷史新高。海外銷量占比也從去年同期的20%升至40%，彌補大陸市場銷量減少的缺口。

歐洲市場是比亞迪海外拓展的重點。在歐洲最大汽車市場德國，比亞迪第3季銷量達1萬6,536輛，為去年同期的三倍，超越馬自達（Mazda）、日產（Nissan）及特斯拉（Tesla）。此外，受到原油價格上漲帶動電動車需求增加，比亞迪在澳洲及東南亞市場的占有率也持續擴大。

有分析指出，比亞迪自2025年9月以來，大陸市場單月銷量已連續多個月低於去年同期，海外市場能否持續擴張，以及大陸市場能否穩住銷量，將是維持全球排名的重要考驗。

其他主要車廠方面，美國通用汽車第3季全球銷量年減8%至112萬輛，福特年減9%至104萬輛，主要受到美國市場需求疲弱影響。

日系車廠方面，鈴木第3季全球銷量年增21%至92萬輛，創單季歷史新高，排名由去年同期第11名升至第九名；本田（Honda）全球銷量年減4%至82萬輛，排名下滑三名至第12名；日產年減15%至67萬輛，排名下滑三名至第13名。