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陸股11/30調降融資保證金比例 資金增量成效待觀察
中國股市近期疲弱，官方日前宣布，融資保證金比例下限從100%降至80%，此次調整將自明天起實施。理論上可帶來增量資金約人民幣4000億元，成效還待觀察。
陸媒央廣網引述市場人士分析，融資保證金比例調整是實施融資融券逆週期調節的重要工具之一，中國官方曾多次運用。
中國證券監督管理委員會（證監會）才在今年1月14日指導交易所發布調高融資保證金比例（由80%調高至100%），抑制市場融資餘額增長和交易活躍度，避免市場過熱。2023年8月則是調降融資保證金比例（由100%降至80%），措施發布後融資餘額和交易活躍度有所提高。
中國證監會日前批准，滬深北交易所22日發布「關於調整融資保證金比例等相關安排的通知」，將融資保證金比例下限從100%降低至80%。
融資保證金比例，是指投資者融資買入時交付的保證金與融資交易金額的比例，決定了投資者融資買入交易的槓桿倍數。
當融資保證金比例為100%時，投資者用100萬元的保證金最多可以向證券公司融資100萬元買入證券，這筆融資交易的槓桿倍數為1倍。
當融資保證金比例降低至80%時，投資者用100萬元保證金最多可以向證券公司融資125萬元買入證券，槓桿倍數為1.25倍，可融資買入規模提升25%，有利吸引增量資金。
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