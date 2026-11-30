中國物流與採購聯合會廿八日發布數據顯示，一至十月，大陸全國社會物流總額三一二點四兆元（人民幣，下同），同比增長百分之四點八。

中新社報導，一至十月，大陸全國社會物流總額保持平穩增長。從結構看，工業品物流需求基本盤穩固，居民消費物流擴容提質，高端化物流需求加快釋放，新動能拉動作用進一步增強。

十月，高技術製造業物流需求同比增長百分之十七點六，裝備製造業物流需求同比增長百分之十點六。產業結構改善帶動高附加值產品產量增加，工業品物流需求結構升級特徵進一步顯現。消費端物流需求擴容升級態勢明顯。線上消費增長快於整體，成為消費物流的主要拉動力。一至十月網上商品零售額十點七兆元，同比增長百分之二點九。

綜合來看，臨近年末物流行業進入傳統旺季，雙十一電商促銷、年末生產趕工和冬儲備貨相繼展開，帶動物流需求集中釋放，電商快遞、倉儲物流等領域景氣度有望回升。從行業預期看，十月業務活動預期指數為百分之五十五點三，連續三個月保持在百分之五十四以上高景氣區間，固定資產投資完成額指數為百分之五十五點四，保持擴張態勢，企業投資意願和市場信心總體向好。

分析認為，今年以來，物流領域政策支持與資金保障協同發力，物流網建設從頂層規劃向全面實施推進，綜合立體交通設施等重點領域投資持續加力，網路化布局推動平均運輸距離縮短及中轉環節減少。隨著存量政策與增量政策效應進一步顯現，加上數智化、綠色化轉型加快推進，全年物流運行有望保持穩中有進。