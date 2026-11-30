十一月廿五日，二○二六無人機創新應用大會在四川省德陽市舉辦。大會搭建「一+三+二」活動架構，包括一場開幕式暨主旨會議、三場專題研討會和二場供需對接會，彙聚大陸無人機領域優質企業與產品解決方案，推動先進技術產品雙向轉移轉化。

無人機創新應用大會已連續舉辦三屆，今年參會人員規模較往屆翻倍。本屆大會吸引六百餘名行業主管部門負責人、龍頭企業代表和資深專家參會，圍繞無人機技術反覆運算、場景拓展與低空安全治理體系建設展開研討。發布了《無人機和無人機探測防禦優秀成果專案》《四川省無人機產業機會清單》。

另外，三場專題會議聚焦頻譜資源賦能低空產業、無人機標準體系建設等關鍵議題；二場供需對接會則面向企業、科研院所、應用單位和投資機構搭建精準對接平臺，推動創新技術落地與項目轉化。

近年來，德陽大力推動低空經濟產業建圈強鏈，全市無人機整機研製、關鍵零部件、複合材料等相關企業達卅四家，產業規模約人民幣廿億元，已建成低空經濟相關重點平台十個，推出了傾轉旋翼無人機、長航時無人機、大載重垂直起降無人機等標誌性產品。

位於德陽的中國民用航空飛行學院、四川工程職業技術大學、四川建築職業技術大學，也開設航空類專業廿八個，每年輸出相關人才超過八千人。