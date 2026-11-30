素有「中國科技第一展」之稱的第廿八屆中國國際高新技術成果交易會（高交會）廿八日在深圳落幕。當日的展館洽談區裡，杜拜客商瓦埃勒．阿里還在和一家中國企業的工程師核對產品參數。這是他第一次來深圳，卻在三天內看中了三款當地市場稀缺的產品。「深圳才是真正的科技創新動力源，我以後每年來。」他說。 中新社報導，本屆高交會交出了亮眼的成績單：三天展期吸引四十八萬餘人次專業觀眾，其中國際觀眾超四點五萬人次；一三六五個採購團到場，現場促成五百七十餘項供需及投融資對接項目簽約，意向成交金額突破一七五○億元人民幣。

在文旅產業，深圳科技企業tripAI小奇旅行的展台前圍滿了境內外旅行社從業者。該企業把自研的旅遊垂直大模型搬到了現場。「遊客拿著定製方案就能出發，旅行社拿著系統就能降本。」tripAI小奇旅行創始人蕭良生說，依託高交會的跨境對接平台，他們已與多家海內外機構達成合作意向，探索技術出海。

ＡＩ對傳統行業的重塑，同樣發生在能源展區。中國燃氣展台前，「安全聰腦」和「服務雲腦」兩套自研引擎吸引不少專業觀眾駐足。前者整合安全、運營、客服數據，推動燃氣安全管理從「出事再處置」轉向主動智能預警；後者貫通家庭、企業、政務三端，重塑客戶服務流程。

機器人領域則聚焦未來產業的培育。參展企業討論的不再是「能不能做出來」，而是量產成本、場景適配和商業模式。

投資機構圍著商業化路徑追問，技術研發、硬件製造和資本被擺到同一張桌子上——靈巧手精準抓取、機器狗穩健行走的畫面，讓具身智能從實驗室走向工廠和街道的進程變得可觸可感。