大陸車企憑藉電動車在全球銷量逐步成為不可忽視的強勁對手，德系、韓系車紛紛以中國為目標提出解方，比如南韓現代汽車高層表態力爭三年縮小與中國車企成本差距，德國經濟學家甚至建議將福斯汽車賣給中國。

韓媒「電子新聞」報導，現代汽車集團副會長張在勳27日在2026廣州國際車展上提出，要在三年內盡可能縮小與中國車企的成本差距。他表示，據估算，與中國車企的成本差距在30%左右。未來三年內，必須盡可能縮小差距。「從配置到標準，不全面改變就無法取勝，我們一直抱著這樣的決心開展工作。」

與此同時，現代汽車在本屆廣州車展上，現代汽車發布面向中國市場開發的小型SUV「艾尼氪水星」概念車，售價在2,000多萬韓元（約合新台幣49.5萬元），著重考慮如何進一步推動純電動汽車普及。

此外，作為歐洲頭部汽車製造商，福斯汽車因在新能源車和智駕領域轉型落後導致中國市場銷量下滑，疊加歐洲本土高昂生產成本重壓，目前正陷入近90年歷史上最嚴峻的危機。

據財聞引述德媒報導，德國基爾世界經濟研究所所長莫里茨．舒拉里克日前在一場高級別工業會議上建議，乾脆將德國福斯汽車集團賣給中國。值得注意的是，當時福斯汽車集團柏林代表處負責人邁克爾．揚森正作為嘉賓在台下就座，該言論引發現場一片嘩然。

舒拉里克建議，福斯汽車未來最重要的是繼續在德國生產製造、創造經濟價值，企業最終屬於誰是次要的。他直言德國在汽車製造領域已淪為「發展中國家」。他進一步指，歐洲應允許中國電動汽車銷售，但須推出措施倒逼中國車企將生產轉移至歐洲，例如提供政府補貼時設置歐洲製造要求，或要求企業成立合資公司。

據日經亞洲引述數據報導，中國大陸車企在2025年合計全球銷量約2,700萬輛，25年來首次超越日本車企（約2,500萬輛），登頂全球第一。包括比亞迪、上汽集團、吉利控股三家同時躋身全球前十。